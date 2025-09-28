Още сега легендата Руди Фьолер взе решение за 2028 г.

Руди Фьолер ще се оттегли от поста спортен директор на националния отбор на Германия след края на настоящия му договор, който изтича с края на Евро 2028. Той пое поста след отпадането в групите на Световното първенство в Катар.

"Подновявах два пъти договора, но след лятото на 2028 ще се оттегля", каза той за списание "Щерн", цитиран от БТА.

Фьолер спечели световната купа като футболист през 1990 г. и изигра последния си мач за националния отбор при поражението с 1:2 срещу България на четвъртфиналите на Мондиал 1994 в САЩ.

Той беше селекционер на Бундестима на първенството през 2002, което завърши със загуба с 0:2 от Бразилия на финала.

"Можем да бъдем щастливи, че Юлиан Нагелсман е наш селекционер. Привличането му на този пост беше най-доброто нещо, което направих за федерацията през последните години", каза още Фьолер

Руди Фьолер ще бъде удостоен със специална награда в Германия