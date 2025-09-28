Популярни
  Германия
  2. Германия
Още сега легендата Руди Фьолер взе решение за 2028 г.

  28 сеп 2025
  • 3239
  • 0
Руди Фьолер ще се оттегли от поста спортен директор на националния отбор на Германия след края на настоящия му договор, който изтича с края на Евро 2028. Той пое поста след отпадането в групите на Световното първенство в Катар.

"Подновявах два пъти договора, но след лятото на 2028 ще се оттегля", каза той за списание "Щерн", цитиран от БТА.

Фьолер спечели световната купа като футболист през 1990 г. и изигра последния си мач за националния отбор при поражението с 1:2 срещу България на четвъртфиналите на Мондиал 1994 в САЩ.

Той беше селекционер на Бундестима на първенството през 2002, което завърши със загуба с 0:2 от Бразилия на финала.

"Можем да бъдем щастливи, че Юлиан Нагелсман е наш селекционер. Привличането му на този пост беше най-доброто нещо, което направих за федерацията през последните години", каза още Фьолер

