  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Бетис

Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Бетис

  • 21 сеп 2025 | 15:17
  • 406
  • 0
Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Бетис

Лудогорец уведомява своите привърженици, че от утре (22 септември, понеделник) започва свободната продажба на билети за домакинството на Бетис от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е на 2 октомври (четвъртък) от 19:45 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Билети ще се продават на базата "Гнездо на орли" всеки ден от 10:00 до 18:00 ч., както и онлайн.

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия!

Цените на билетите за мача с Бетис са:

Сектор В, блокове 2, 3, 4 и 5 – 50 лв. 
Сектор В, блокове 1 и 6 – 20 лв. 
Сектор "Моци" – 15 лв. 

"Бъди на стадиона! Подкрепи „орлите“ в предстоящия европоход – твоята подкрепа е безценна!", пишат от клуба.

