  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен отдавна не е бил начело в Сингапур

Верстапен отдавна не е бил начело в Сингапур

  • 1 окт 2025 | 21:24
  • 722
  • 0

Световният шампион Макс Верстапен не само няма победа в Сингапур, но и вече мина доста време от последния път, когато звездата на Ред Бул беше начело на колоната във Формула 1.

Историята сочи, че за последно Макс е излизал начело в Гран При на Сингапур през 2018 година, като по това време присъствието на пилотите на Ред Бул в по-предни позиции не се случваше особено често.

ФИА среща с медиите Норис и Леклер утре
През 2018 Макс още нямаше нито една световна титла, а Люис Хамилтън (Мерцедес) преследваше петата си титла, като най-сериозният му съперник беше Себастиан Фетел с Ферари.

През тази година в Сингапур Хамилтън спечели квалификацията, той триумфира и в състезанието, а най-бързата обиколка в хода на състезанието записа Кевин Магнусен (Хаас).

Пилотът на колата за сигурност е сред лидерите в Сингапур
Верстапен завърши втори, а Фетел – трети, като Макс получи възможност да догони лидера Хамилтън заради опитите на Ромен Грожан (Хаас) да изпревари Сергей Сироткин (Уилямс), въпреки че пилотът на Мерцедес ги беше настигнал и предстоеше да ги затвори с обиколка.

Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото
Снимки: Gettyimages

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

Без много от звездите си, но с шампионско самочувствие ПСЖ направи запомнящ се обрат като гост на Барселона

  • 1 окт 2025 | 23:55
  • 23026
  • 89
Драматични развръзки в Шампионската лига

Драматични развръзки в Шампионската лига

  • 2 окт 2025 | 00:00
  • 23163
  • 2
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 23:56
  • 12351
  • 2
Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

Редица пропуски се оказаха бомбата със закъснител, която избухна в ръцете на Манчестър Сити при гостуването на Монако

  • 1 окт 2025 | 23:59
  • 14896
  • 7
Ювентус отново се замеси в късна драма

Ювентус отново се замеси в късна драма

  • 1 окт 2025 | 23:54
  • 9240
  • 4
Изиграха се още три мача от Евролигата

Изиграха се още три мача от Евролигата

  • 1 окт 2025 | 23:06
  • 8946
  • 0