Верстапен отдавна не е бил начело в Сингапур

Световният шампион Макс Верстапен не само няма победа в Сингапур, но и вече мина доста време от последния път, когато звездата на Ред Бул беше начело на колоната във Формула 1.

Историята сочи, че за последно Макс е излизал начело в Гран При на Сингапур през 2018 година, като по това време присъствието на пилотите на Ред Бул в по-предни позиции не се случваше особено често.

ФИА среща с медиите Норис и Леклер утре

През 2018 Макс още нямаше нито една световна титла, а Люис Хамилтън (Мерцедес) преследваше петата си титла, като най-сериозният му съперник беше Себастиан Фетел с Ферари.

През тази година в Сингапур Хамилтън спечели квалификацията, той триумфира и в състезанието, а най-бързата обиколка в хода на състезанието записа Кевин Магнусен (Хаас).

Пилотът на колата за сигурност е сред лидерите в Сингапур

Верстапен завърши втори, а Фетел – трети, като Макс получи възможност да догони лидера Хамилтън заради опитите на Ромен Грожан (Хаас) да изпревари Сергей Сироткин (Уилямс), въпреки че пилотът на Мерцедес ги беше настигнал и предстоеше да ги затвори с обиколка.

Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото

Снимки: Gettyimages