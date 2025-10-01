ФИА среща с медиите Норис и Леклер утре

Ландо Норис и Шарл Леклер попаднаха сред пилотите, които утре ще участват в пресконференциите преди Гран При на Сингапур, организирани от ФИА.

В първата група пилоти са Естебан Окон (Хаас), Ландо Норис (Макларън) и Джордж Ръсел (Мерцедес), а във втората попаднаха Шарл Леклер (Ферари), Исак Хаджар (Рейсинг Булс) и Алекс Албон (Уилямс).

Пилотът на колата за сигурност е сред лидерите в Сингапур

Репортерите очакваха да говорят с Макс Верстапен, но това ще стане само на срещата със световния шампион в Ред Бул.

В петък на пресконференцията на шефовете на отборите ще участват представители на Алпин, Астън Мартин и Уилямс, съответно Стив Нилсен, Анди Кауъл и Джеймс Ваулс.

Тото Волф коментира преговорите с Верстапен през лятото

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages