ФИА среща с медиите Норис и Леклер утре

  • 1 окт 2025 | 20:20
  • 333
  • 0

Ландо Норис и Шарл Леклер попаднаха сред пилотите, които утре ще участват в пресконференциите преди Гран При на Сингапур, организирани от ФИА.

В първата група пилоти са Естебан Окон (Хаас), Ландо Норис (Макларън) и Джордж Ръсел (Мерцедес), а във втората попаднаха Шарл Леклер (Ферари), Исак Хаджар (Рейсинг Булс) и Алекс Албон (Уилямс).

Репортерите очакваха да говорят с Макс Верстапен, но това ще стане само на срещата със световния шампион в Ред Бул.

В петък на пресконференцията на шефовете на отборите ще участват представители на Алпин, Астън Мартин и Уилямс, съответно Стив Нилсен, Анди Кауъл и Джеймс Ваулс.

Снимки: Gettyimages

