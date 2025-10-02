Евроволей 2026 във Варна, или в София?

"Следващата година има европейско първенство, на което сме домакини. Замисляме се дали да направим европейското първенство в София. Залата във Варна ще ни е малка."

Това заяви президентът на Българска федерация волейбол Любомир Ганев по време на тържественото посрещане на волейболните герои на България на пл. "Св. Александър Невски".

Ясни са и датите на надпреварата. Новото предизвикателство пред мъжкия национален отбор на България ще се състои от 9 до 26 септември 2026 г. Останалите домакини са Италия, Румъния и Финландия. Финалите ще бъдат на Апенините.

Участие ще вземат 24 отбора, разделени в 4 групи.

“Може ли София да приеме Евроволей 2026?”, на този въпрос на Sportal.bg Любо Ганев отговори така:

“Ние вече сме заявили Варна за домакин. Разбира се, че сега ще има огромен интерес към волейбола. Дали София ще може да приема по това време двубои от Евроволей 2026 все още не е ясно. Свободна ли е зала “Арена София” по това време също все още не знаем. Има ли готовност Столична община също да се включи, също не е ясно. Към момента, във Варна се справят отлично с подготовката. Община “Варна” също е обезпечила бюджет за провеждането на Евроволей 2026”, заяви президентът на БФВ Любо Ганев пред Sportal.bg.