Президентът Радев връчи плакети на световните вицешампиони: Успехът ви е грандиозен! Обединихте България

Президентът Румен Радев удостои с почетни плакети състезателите от мъжкия национален отбор на България по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Събитието се проведе от 11.00 часа на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2 и бе излъчено на живо от Sportal.bg.

Церемонията е по повод спечелените сребърни медали и силното представяне на българския отбор на Световното първенство във Филипините.

Румен Радев връчи почетни плакети последователно на селекционера Джанлоренцо Бленджини, помощник треньора Франческо Кадеду, помощник треньора, Андрей Жеков, тийм мениджъра Стефан Чолаков, статистика Борис Николов, кинезетерепевта Николай Касабов, рехабилитатора Христо Тодоров, както и на състезателите Симеон Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Борис Начев, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Стоил Палев, Димитър Добрев, Дамян Колев, Александър Николов и Преслав Петков.

“Благодаря, за за цялата подкрепа, която получихме. И за това че ние тези момчета да защитаваме имате но нашата държава. Горди сме да носим флага и ще продължим да работим по този начин”, заяви капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов.

“От няколко дни България е в плен на еуфорията и причинете са гости ни днес на президентската институция. Всички изживяхме емоциите. Вие ни донесохте велика емоция, която ни напомни за славното “американско лято” от 1994 година”, заяви президентът Румен Радев.

“Вече не сте момчета. Бяхте момчета след бронза от Катар преди 2 години. Тогава ви споделих, чи вие сте лъч надежда на българския спорт. Вие сте лъч надежда за цяла България. Не само се борихте за всяка топка и победа. С всяка извоювана точка извайвахте образа на нова България. С труд, воля дисциплина интелект и отговорност. С воля талант и характер. Вие дадохте вяра на обезверените. Помогнахте ни да видим, че е израснало едно силно ново поколение. Поколение, което няма да се примири и да води България към успеха. Успехът ви е грандиозен, но с него идва и огромната отговорност. Погледите на хиляди български деца са вперени във вас. Вярвам, че вие няма да предадете техните мечти. Благодаря на ръководството на федерацията, че вие успяхте да сплотите в този здрав победоносен отбор. От името на всички българи ви благодаря. За силите, достойнството и за това, че сме наред, който може да се обедини. Искрено ви желая здраве и успехи! На добър час!”, добави президентът на България.

“Здравейте. За нас е изключителна част да чуем тези думи и да бъдем приети от президента на България. Бих искал два подкрепата и по време на първенството. Благодарности и за състезателите. Това невероятно посрещане, което получихме вчера в България от деца, майки бащи, възрастни хора. Те ни дадоха много повече, отколкото ние на тях. Това че нашите играчи успяха да обединят българския наред е нещо изключително и ние ще го помним цял живот”, каза селекционера на България Джанлоренцо Бленджини.

“Благодарни сме, че ние сме с вас. Радваме, че че изкарахме хората по улиците. Надявам, се да виждате по-често тук за нови добри поводи”, заяви президентът на БФВ Любо Ганев.

Любо Ганев, Бленджини и Грозданов връчиха специален подарък на Румен Радев - топка и фланелка на националния отбор на България с подписите на всички волейболисти.

“Поръчали сме на г-н президента и един медал от първенството, защото вие сте един от нас”, добави Любо Ганев.

Снимки: Startphoto