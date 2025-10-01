Депутатите аплодираха волейболните герои в Парламента

Героите от световното първенство по волейбол за мъже бяха днес почетни гости в Народното събрание днес. Визитата им бе 12:00 часа, а Sportal.bg ви направи съпричастни с живо излъчване от Парламента.

Сребърните медалисти се прибраха във вторник сутринта от Манила, Филипините, като бяха посрещнати с червен килим и с гвардейска рота на летището. По-късно през деня момчетата на Джанлоренцо Бленджини приветствани и от многохилядна тълпа, която се беше събрала на площад "Александър Невски" в столицата. Събитието започна с парад с открит автобус, който потегли от хотел "Витоша" в Студентски град. Парадът премина през централната част на София, включително и "Триъгълника на властта", след което волейболистите пристигнаха на площад "Александър Невски".

Президентът Радев връчи плакети на световните вицешампиони: Успехът ви е грандиозен! Обединихте България

Народните представители аплодираха бурно волейболните герои на България.

Председателят на парламента Наталия Киселова приветства националния отбор на България.

"Поздравяваме прекрасните волейболисти на България и техният щаб, които накараха цялата страна да се гордее с тях. Пожалвам им догодина да донесат златните медали в Народното събрание", заяви Наталия Киселова, след което връчи почетни плакети на всички волейболисти и щабът на националния отбор.

Последваха нови бърни аплодисменти, след което Наталия Киселова даде почивка на народните избраници, за да може да се порадват на българските волейболисти в свободни разговори.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto