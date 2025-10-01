Популярни
Депутатите аплодираха волейболните герои в Парламента

  • 1 окт 2025 | 11:56
  • 13206
  • 38

Героите от световното първенство по волейбол за мъже бяха днес почетни гости в Народното събрание днес. Визитата им бе 12:00 часа, а Sportal.bg ви направи съпричастни с живо излъчване от Парламента.

Сребърните медалисти се прибраха във вторник сутринта от Манила, Филипините, като бяха посрещнати с червен килим и с гвардейска рота на летището. По-късно през деня момчетата на Джанлоренцо Бленджини приветствани и от многохилядна тълпа, която се беше събрала на площад "Александър Невски" в столицата. Събитието започна с парад с открит автобус, който потегли от хотел "Витоша" в Студентски град. Парадът премина през централната част на София, включително и "Триъгълника на властта", след което волейболистите пристигнаха на площад "Александър Невски".

Президентът Радев връчи плакети на световните вицешампиони: Успехът ви е грандиозен! Обединихте България
Народните представители аплодираха бурно волейболните герои на България.

Председателят на парламента Наталия Киселова приветства националния отбор на България.

"Поздравяваме прекрасните волейболисти на България и техният щаб, които накараха цялата страна да се гордее с тях. Пожалвам им догодина да донесат златните медали в Народното събрание", заяви Наталия Киселова, след което връчи почетни плакети на всички волейболисти и щабът на националния отбор.

Последваха нови бърни аплодисменти, след което Наталия Киселова даде почивка на народните избраници, за да може да се порадват на българските волейболисти в свободни разговори.

Снимки: Startphoto

Българският патриарх Даниил благослови волейболните ни герои

  • 1 окт 2025 | 15:03
  • 895
  • 1
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17578
  • 18
Героят Симоне Анцани, който избърса сълзите на Дамян Колев, се сбогува със “Скуадра адзура”

  • 1 окт 2025 | 12:47
  • 5239
  • 0
Любо Ганев: С Бленджини работим по 5-годишен план

  • 1 окт 2025 | 12:01
  • 1344
  • 2
Дунав ще посрещне румънския елитен Щийнца в контрола в Русе

  • 1 окт 2025 | 11:55
  • 659
  • 0
България е жадна за спорт!

  • 1 окт 2025 | 11:39
  • 3921
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444520
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1239
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17143
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17578
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15614
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3648
  • 0