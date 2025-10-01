Героят Симоне Анцани, който избърса сълзите на Дамян Колев, се сбогува със “Скуадра адзура”

Двукратният световен шампион с националния отбор на Италия Симоне Анцани се сбогува със “Скуадра адзура”.

„Този медал, който нося на врата си, е медал, но най-големият ми медал сте вие, моите съотборници.“

С тези думи Симоне Анцани, който избърса сълзите на либерото ни Дамян Колев след финала на Мондиал 2025, започна речта си, с която официално се сбогува с националния отбор.

По време на вечерята, проведена в Манила след победата на Италия на Световното първенство, италианският световен шампион отправи дълго, интензивно и трогателно послание към своите съотборници, с които прекара 10 дълги и интензивни години. Централният блокировач, роден през 1992 г., който е носил фланелката на „адзурите“ 211 пъти, е спечелил 2 световни титли през 2022 и 2025 г., както и злато на Европейското първенство през 2021 г. Той също така спечели два сребърни медала на Световното първенство през 2015 г. и VNL 2025, бронз на Европейското първенство през 2015 г. и бронз на Световната лига през 2014 г.

„Искам да благодаря на всеки един от вас. Всички знаете, че имах 2 трудни години, защото не знаех дали все още ще бъда с вас, дали все още ще мога да правя това, което обичам: да играя волейбол. Знаете, че най-голямата ми цел беше да участвам в Олимпийските игри, а сега, след това Световно първенство, дойде време да спра да нося тази фланелка, защото я дължа на семейството си и на всички хора, които се жертваха за мен. Дължа го на момичетата си, които толкова много пъти са били без баща си.“ „С националния отбор преживях много радости, като днес, но и болка след няколко загуби. Искам да благодаря на всички вас: на треньора, на целия щаб, на президента и на цялата федерация, които винаги са били до мен“, заяви Симоне Анцани.

