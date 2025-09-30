Популярни
Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  3. Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали

Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали

  • 30 сеп 2025 | 13:02
Дамян Колев коментира работата със селекционера Джанлоренцо Бленджини, който изведе отбора на България до среброто на световното първенство по волейбол. Запитан какво е казал на момчетата преди мача с Италия, либерото заяви:

"Преди мача с Италия Бленджини ни каза, че Италия не знае, че ние сме там за златния медал. И че няма да се дадем без бой на финала."

Той коментира пред БНТ и момента след мача с Италия, когато играчите на двата отбора се поздравяваха от двете страни на мрежата, а един изключителен жест на Симоне Анцани трогна мнозина. Състезателят на Италия избърса сълзите в очите на Дамян Колев.

"Той поздрави целия наш отбор за представянето на световното и каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали", сподели волейболистът.

Малко след това Колев даде интервю за БТА.

- Сълзите ти на мрежата бяха от радост или по-скоро от яд заради загубения финал?
- Вижте, когато загубиш мач, особено финал на Световно първенство, първата ти реакция е, че има лека горчилка, защото си се разминал със златото. Но в последствие осъзнах какво всъщност сме постигнали и щастието ме обзе напълно.

- В кой момент осъзна, че отборът ни може да стигне толкова далеч, защото в началото едва ли сте се надявали на финал?
- Заради целия тренировъчен процес, който имахме през лятото, и заради начина, по който се готвехме, никога не съм се съмнявал в нас, винати съм вярвал в нашите възможности. Но придобихме доста самочувствие и увереност, след като победихме отбора на Словения в един петгеймов много тежък мач. Това много ни помогна и за следващата фаза на турнира.

- Догодина има Европейско първенство, на което един от домакините е България. Какво да очакваме?
- Ще се готвим с пълни сили за Европейското първенство и мното искаме залите да съ пълни догоре с подкрепа, за да може да постигнем още такива големи резултати.

- Били сте много ограничени по време на първенството, разбирахте ли какво се случва тук в България?
- Попаднахме ня няколко снимки и видеа като цяло, както и откъси от цялата ситуация. Нямам търпение по-късно днес да видим всички хора, да споделим щастието с тях и да видим всички щастливи лица.

- Дължи ли се успехът ви на това, че в отбора сте като семейство?
- Да, всички в отбора сме много близки, имаме страхотен колектив. Това със сигурност много ни помага. Всички сме заедно, а аз бях в стая с Митко Добрев.

- Колко дни ще почиваш, преди да подновиш тренировки с Левски?
- Най-вероятно няколко дни до другата седмица, когато почваме и така. Всичко продължава.

- Какви са амбициите ти оттук нататък и в кариерата ти извън националния отбор?
- Предстои ни Суперкупа с Левски след петнадесетина дни, след това идват квалификации за Шампионска лига, редовен сезон. Нещата стават стъпка по стъпка, опитвам се да мисля само за това, което ми предстои в близък план. 

