Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали

Дамян Колев коментира работата със селекционера Джанлоренцо Бленджини, който изведе отбора на България до среброто на световното първенство по волейбол. Запитан какво е казал на момчетата преди мача с Италия, либерото заяви:
"Преди мача с Италия Бленджини ни каза, че Италия не знае, че ние сме там за златния медал. И че няма да се дадем без бой на финала."
Той коментира пред БНТ и момента след мача с Италия, когато играчите на двата отбора се поздравяваха от двете страни на мрежата, а един изключителен жест на Симоне Анцани трогна мнозина. Състезателят на Италия избърса сълзите в очите на Дамян Колев.
"Той поздрави целия наш отбор за представянето на световното и каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали", сподели волейболистът.
Малко след това Колев даде интервю за БТА.
- Сълзите ти на мрежата бяха от радост или по-скоро от яд заради загубения финал?
- Вижте, когато загубиш мач, особено финал на Световно първенство, първата ти реакция е, че има лека горчилка, защото си се разминал със златото. Но в последствие осъзнах какво всъщност сме постигнали и щастието ме обзе напълно.
- В кой момент осъзна, че отборът ни може да стигне толкова далеч, защото в началото едва ли сте се надявали на финал?
- Заради целия тренировъчен процес, който имахме през лятото, и заради начина, по който се готвехме, никога не съм се съмнявал в нас, винати съм вярвал в нашите възможности. Но придобихме доста самочувствие и увереност, след като победихме отбора на Словения в един петгеймов много тежък мач. Това много ни помогна и за следващата фаза на турнира.
- Догодина има Европейско първенство, на което един от домакините е България. Какво да очакваме?
- Ще се готвим с пълни сили за Европейското първенство и мното искаме залите да съ пълни догоре с подкрепа, за да може да постигнем още такива големи резултати.
- Били сте много ограничени по време на първенството, разбирахте ли какво се случва тук в България?
- Попаднахме ня няколко снимки и видеа като цяло, както и откъси от цялата ситуация. Нямам търпение по-късно днес да видим всички хора, да споделим щастието с тях и да видим всички щастливи лица.
- Дължи ли се успехът ви на това, че в отбора сте като семейство?
- Да, всички в отбора сме много близки, имаме страхотен колектив. Това със сигурност много ни помага. Всички сме заедно, а аз бях в стая с Митко Добрев.
- Колко дни ще почиваш, преди да подновиш тренировки с Левски?
- Най-вероятно няколко дни до другата седмица, когато почваме и така. Всичко продължава.
- Какви са амбициите ти оттук нататък и в кариерата ти извън националния отбор?
- Предстои ни Суперкупа с Левски след петнадесетина дни, след това идват квалификации за Шампионска лига, редовен сезон. Нещата стават стъпка по стъпка, опитвам се да мисля само за това, което ми предстои в близък план.