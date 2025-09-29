Анцани, който направи огромния жест към Дамян Колев: След 2 трудни години почти се отказах, сега съм световен шампион

Една от звездите на Италия Симоне Анцани трогна спортния свят и стана популярен в България с милия си жест към ридаещия Дамян Колев минути след края на финала на Световното първенство по волейбол във Филипините.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Камерите уловиха Анцани да успокоява нашето либеро и да бърше сълзите му, след като Италия победи с 3:1 и остави "лъвовете" със сребърните медали.

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Кой обаче е Симоне Анцани?

Ако погледнем статистиката, то феновете на волейбола ще знаят, че той вече е двукратен световен шампион от 2022 и 2025 година и европейски първенец от 2021 година с националния отбор на Италия.

Между двете световни титли животът на Анцани обаче бе изключително труден.

Лекарите почти го накараха да спре с волейбола, заради проблем със сърцето. Наложи се да се подложи на операция на сърцето и в неделя отново триумфира със световната титла!

„След две трудни години почти се отказах, сега съм световен шампион“, каза Симоне Анцани със златния медал на врата си и със сълзи в очите.

„Дани, това е за теб“, каза той с треперещ от емоция глас, посвещавайки златото на Даниеле Лавия.

„Знаеш колко много ни липсваше и колко много се нуждаехме от теб. Тази победа е изцяло посветена на теб“.

Относно значението на триумфа, Симоне Анцани разсъждава:

„Повтарянето на титла никога не е лесно в спорта. Но го казах в началото на лятото: това беше нашата цел и я постигнахме.“

След това центърът си спомни за трудния си път:

„Това е специален мач за мен, защото идвам след две трудни години. Почти спрях да играя, преследвайки Олимпийските игри, което беше крайната ми цел. Днес съм тук благодарение на семейството си, на жена ми, на момичетата ми, на родителите ми, на сестра ми и на приятелите ми, които никога не са ме оставяли на мира.“

Успех, който за Анцани надхвърля спорта: „Тази победа е за теб, за любовта и търпението, които винаги си ми давал."

“ След това, с усмивка и символичен жест, той добави: „Целувка за цяла Италия!“