Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Макс Верстапен ще преследва първата си победа в Сингапур

  • 30 сеп 2025 | 15:08
Четирикратният световен шампион Макс Верстапен е печелил поне по веднъж в своята кариера всички състезания, които са част от календара на Формула 1 през 2025 с едно изключение – Гран При на Сингапур.

В кариерата си нидерландецът има три качвания на почетната стълбичка на „Марина Бей“, но никога не е стъпвал на най-високото стъпало на подиума. През 2018 и 2024 той завърши втори съответно зад Люис Хамилтън и Ландо Норис, а през 2019 финишира на третото място зад съотборниците във Ферари Себастиан Фетел и Шарл Леклер.

Зак Браун: Трябва да следим какво прави Верстапен
Зак Браун: Трябва да следим какво прави Верстапен

Дори и през 2023 година, когато Верстапен спечели 19 от 22 проведени състезания, той не само, че не спечели в Сингапур, но дори не се качи на подиума на „Марина Бей“. Тогава неравностите на уличното трасе принудиха Ред Бул да вдигне повече от желаното RB19, което чувствително разбалансира колата и Верстапен остана едва пети, след като стартира извън топ 10.

Този уикенд нидерландецът ще се бори за първата си победа под изкуственото осветление в Сингапур, а Верстапен пристига на „Марина Бей“ след две поредни победи. Те обаче дойдоха на две доста различни трасета спрямо това в Сингапур, където се изискват много високи нива на притискане.

Снимки: Gettyimages

