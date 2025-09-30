Популярни
Артета: Салиба напълно заслужава новия си договор, има чудесна енергия в отбора

  30 сеп 2025
Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори преди утрешното домакинство в Шампионската лига на Олимпиакос. „Артилеристите“ започнаха с победа с 2:0 над Атлетик в Билбао.

Разбира се, испанският специалист бе запитан за новия договор на Уилям Салиба, който стана факт днес. “Голяма новина, много се радвам. Поздравявам го, той напълно заслужава новия си договор. Приносът му към клуба и отбора през последните години е феноменален. Много се радвам, че гръбнакът на отбора остава при нас. Играчите се чувстват ценени, обичани и искат да продължат кариерата си тук, което е чудесно”, започна Артета.

„Очевидно, има страхотна енергия в отбора след обрата в Нюкасъл. В момента, в който влезеш в съблекалнята, всички празнуват, особено заради начина, по който се случи това. Но трябва да продължиш напред веднага, знаем, че утре ни предстои много труден мач срещу Олимпиакос и сме готови за него. Те имат наистина добър отбор и наистина много добър мениджър, когото познавам откакто бях на 16 години, защото беше мой треньор по това време. Знам как работи, колко е ефективен, затова казвам, че утре ще бъде наистина труден мач“, продължи той.

След това Артета говори и за състоянието и амбициите на отбора. „Няма изненади в тима. Пиеро Инкапие и Нони Мадуеке няма да са на линия, но другите са добре.

Имаме същата амбиция, а именно да играем мач за мач и да се опитаме да бъдем по-добри от противника, което е много трудно в това състезание, и да спечелим колкото се може повече мачове. Утре ни предстои много труден мач, знаем колко важни са домашните фенове за постигането на целите ни в тази фаза и утре имаме възможност да започнем добре“.

„Осъзнавам, че в момента, в който заемам този пост, това, което искам от този футболен клуб, е да спечелим големи трофеи. Никой друг не трябва да ни налага тази цел. Това е амбицията ни. Извиненията никога не са били част от живота ми“, каза още Артета.

