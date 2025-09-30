Артета: Салиба напълно заслужава новия си договор, има чудесна енергия в отбора

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори преди утрешното домакинство в Шампионската лига на Олимпиакос. „Артилеристите“ започнаха с победа с 2:0 над Атлетик в Билбао.

Радост за Арсенал, клубът се разбра със Салиба за нов договор

Разбира се, испанският специалист бе запитан за новия договор на Уилям Салиба, който стана факт днес. “Голяма новина, много се радвам. Поздравявам го, той напълно заслужава новия си договор. Приносът му към клуба и отбора през последните години е феноменален. Много се радвам, че гръбнакът на отбора остава при нас. Играчите се чувстват ценени, обичани и искат да продължат кариерата си тук, което е чудесно”, започна Артета.

„Очевидно, има страхотна енергия в отбора след обрата в Нюкасъл. В момента, в който влезеш в съблекалнята, всички празнуват, особено заради начина, по който се случи това. Но трябва да продължиш напред веднага, знаем, че утре ни предстои много труден мач срещу Олимпиакос и сме готови за него. Те имат наистина добър отбор и наистина много добър мениджър, когото познавам откакто бях на 16 години, защото беше мой треньор по това време. Знам как работи, колко е ефективен, затова казвам, че утре ще бъде наистина труден мач“, продължи той.

“Very happy to keep the spine of the team with us.” 👊



Arsenal manager Mikel Arteta reacts to William Saliba signing a new long-term deal at the club. pic.twitter.com/KpkU8eK0lh — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 30, 2025

След това Артета говори и за състоянието и амбициите на отбора. „Няма изненади в тима. Пиеро Инкапие и Нони Мадуеке няма да са на линия, но другите са добре.

Имаме същата амбиция, а именно да играем мач за мач и да се опитаме да бъдем по-добри от противника, което е много трудно в това състезание, и да спечелим колкото се може повече мачове. Утре ни предстои много труден мач, знаем колко важни са домашните фенове за постигането на целите ни в тази фаза и утре имаме възможност да започнем добре“.

Arteta on Arsenal win at Newcastle: “Great energy. The moment you went in the dressing room everyone was celebrating because of the manner and the way it happened but you have to move on immediately & we know we have a very tough match vs Olympiacos & we are ready for it." pic.twitter.com/RnUj6w8wKO — Layth (@laythy29) September 30, 2025

„Осъзнавам, че в момента, в който заемам този пост, това, което искам от този футболен клуб, е да спечелим големи трофеи. Никой друг не трябва да ни налага тази цел. Това е амбицията ни. Извиненията никога не са били част от живота ми“, каза още Артета.

Следвай ни:

Снимки: Imago