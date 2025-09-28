След драматичен обрат Арсенал повали Нюкасъл

Арсенал постигна драматична победа с 2:1 при гостуването си на Нюкасъл. Лондончани губеха в резултата до 84-ата минута, но стигнаха до пълен обрат. Те имаха предимство през първата част, но Ник Волтемаде откри резултата в 34-ата минута. Малко преди края резервата Микел Мерино изравни, а дълбоко в добавеното време Габриел Магаляеш отбеляза победен гол. Така отборът на Микел Артета се възползва от грешката на Ливърпул и се доближи на две точки от лидера в класирането.

След критиките, които получи Микел Артета за предпазливия си подход в големите мачове, той заложи на атакуваща схема, в която Букайо Сака и Еберечи Езе бяха титуляри. Арсенал стартира агресивно и на много високо темпо. Още в третата минута центриране на Райс намери Гьокереш, чийто удар с глава не затрудни особено Поуп. Вратарят на домакините направи великолепно спасяване в петата минута, когато Езе отправи изстрел.

Постепенно Нюкасъл изравни играта и успя да организира няколко атаки. Грешка в защитата на “свраките” обаче доведе до дузпа. Мърфи върна много лошо към Поуп, Гьокереш стигна първи до топката и бе повален от вратаря. Съдията отсъди дузпа и изглеждаше, че няма съмнения в това решения. След преглед на монитор обаче реферът отмени дузпата, тъй като Поуп игра с топката.

NO PENALTY ❌



Nick Pope is ruled to have played the ball in his challenge on Gyökeres, and the on-field decision is overturned! Thoughts?#beINPL #NEWARS pic.twitter.com/Vhg5E5Van4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 28, 2025

“Артилеристите” определено имаха предимство и създаваха положения. Удар с глава на Калафиори мина покрай вратата, а в 25-ата минута Тросар пропусна отлична възможност да открие. Белгиецът получи топката от Сака и стреля, но топката се удари в гредата. Малко по-късно Поуп направи ново важно спасяване, след като отрази силен удар на Езе от въздуха. Вратарят на домакините трябваше да се справя и с изстрел на Сака в близкия ъгъл.

След като Арсенал не се възползва от доминацията си в първия половин час и не успя да реализира възможностите си, той бе наказан. При първата си възможност в мача “свраките” поведоха. След центриране на Тонали Волтемаде с глава откри резултата. Гостите имаха претенции за нарушение на нападателя срещу Магаляеш, но бразилецът много лесно падна на тревата. Лондончани опитаха да реагират и бяха активни в края на полувремето, но защитата на домакините се справи с всичките им опити за атака.

На почивката Артета направи промяна в центъра на защитата. Той извади Москера и пусна на негово място Уилям Салиба. Първата опасност през втората част бе за Нюкасъл и то секунди след подновяването на играта. Мърфи бе изведен от дясно и центрира, Салиба не се справи и топката стигна на Волтемаде. Германецът бе на прекрасна позиция, но прати топката в гредата. За негово щастие страничният съдия вдигна засада.

Голямата битка за всяка педя терен не спираше, но след почивката разликата бе, че Арсенал по-трудно стигаше до чисти възможности. Все пак в 55-ата минута гостите организираха отлична атака, която завърши с неточен удар от въздуха на Езе. “Свраките” също стигнаха до някои опасни ситуации пред Давид Рая. Поуп направи поредното си великолепно спасяване в 59-ата минута, когато Субименди отлично изведе Тимбер, който стреля с глава.

В този период отборът на Артета натисна съперника, но така и не можеше да намери пролука в защитата. В 64-ата минута Джейкъб Мърфи бе изведен зад защитата от Бруно Гимараеш, но той се забави с удара и Райс го блокира. Секунди по-късно Мърфи напусна терена, заедно с Антъни Гордън и Волтемаде, а в играя се появиха Еланга, Трипиър и Осула.

В Арсенал също последваха смени. Сака и Калафиори бяха заменени от Мерино и Мартинели. Междувременно пред Гьокереш се откриха две възможности. Първо топката стигна до шведския нападател в наказателното поле, но не я очакваше и не успя да реагира бързо. След това той получи шанс да стреля, но прати топката покрай вратата. Малко след това Ливраменто получи контузия и трябваше да бъде изнесен на носилка.

“Артилеристите” стигнаха до изравняване в 84-ата минута. Отлично центриране на Райс и прекрасен удар с глава на Мерино доведе до гол. Нюкасъл опит да реагира и при следващата атака опит за центриране на Еланга бе блокиран с ръка от Магаляеш. Решението на съдията обаче беше, че това не е дузпа.

Подобна ситуация имаше и малко по-късно в другото наказателно поле. Бруно Гимараеш игра с ръка, но ситуацията бе подмината. Така се стигна до 96-ата минута, когато Арсена заложи на най-силното си оръжие - статичните положения. След ъглов удар Поуп излезе неразчетено и бе блокиран от Салиба, а Магаляеш насочи топката към мрежата.

НЮКАСЪЛ - АРСЕНАЛ 1:2

1:0 - Волтемаде (34)

1:1 - Мерино (84)

1:2 - Магаляеш (90+6)

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages