Арсенал официално обяви новия договор на един от ключовите си играчи

Уилям Салиба официално обвърза дългосрочното си бъдеще с Арсенал. Контрактът на 24-годишния стълб в защитата на лондончани е до 2030 година.

Французинът пристигна на “Емиратс” от Сент Етиен през юли 2019-а и вече записа 140 мача за клуба във всички турнири. Голям интерес към него проявяваше Реал Мадрид, но с новия договор Арсенал си гарантира спокойствие по отношение на един от най-важните играчи в тима на Микел Артета.

“Уилям е обичан от всички играчи и целия персонал, което говори много за неговия характер, отдаденост и отношение всеки ден. Откакто се присъедини към нас, Уилям израсна много, пое отговорност и създаде силна връзка с нашите привърженици и всички в клуба. Знаем, че все още има много какво да даде и ще работим заедно, за да продължим да се усъвършенстваме с ясната амбиция да печелим големи трофеи”, заяви испанският мениджър на “лондончани”.

"Гордея се със себе си, защото подписах за първи път през 2019 г., а сега, през 2025 г., все още съм тук, за да удължа договора си. Толкова съм щастлив. Чувствам се като у дома си. Имаме добър отбор, имаме добър състав, имаме добър треньорски щаб. Мениджърът е перфектен за мен, така че това е най-доброто място, където да бъда. Наслаждавам се на всеки ден, когато имам възможността да нося тази фланелка. Опитвам се да дам всичко от себе си и сега ще дам още повече на този клуб и на феновете", добави самият Салиба.

Следващият ключов играч, когото ръководството на Арсенал планира да обвърже с нов договор, ще бъде Букайо Сака, твърдят медиите на Острова.

One of us.



We’re delighted to announce that William Saliba has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/82i5CkiF5I — Arsenal (@Arsenal) September 30, 2025