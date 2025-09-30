Райндерс: Трансферът ми от Милан в Манчестър Сити е стъпка напред от всяка гледна точка

Халфът на Манчестър Сити Тижани Райндерс изрази убеденост, че трансферът му в клуба през това лято е бил стъпка напред в неговото развитие, макар и да призна, че му е било трудно да напусне предишния си отбор Милан.
“Беше ми наистина трудно да напусна Милан, защото имах страхотни взаимоотношения с всички там. Феновете, съотборниците ми, треньорите… Всичко това направи раздялата ми трудна в емоционално отношение. Но Манчестър Сити ме потърси, като от спортна гледна точка това беше най-доброто решение за мен. Ако погледнем последните няколко години на двата клуба, мисля, че това е стъпка напред във всяка перспектива. Само погледнете колко трофеи са спечелили в Манчестър Сити през последните години. Също така тук имат чудесен треньор и само погледнете играчите, с които разполага клубът.
Изпитвам силни чувства към Милан, но някои влакове минават само веднъж…Не знам дали клубът привлече толкова много халфове само заради моето напускане (смее се - б.р.). Пристигнаха редица качествени полузащитници и се надявам те да дават всичко от себе си, за да върнат Милан там, където заслужава да бъде: в Шампионска лига и в борбата за трофеи. Разбира се, че отборът може да триумфира със Скудетото. Милан изгради страхотен тим и дано да спечели Серия "А" сподели Райндерс в интервю за “МиланНюз”.
Снимки: Gettyimages