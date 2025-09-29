Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Пресконференция на Веласкес преди мача с Ботев в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Искаме да стигнем следващото ниво

Артета: Искаме да стигнем следващото ниво

  • 29 сеп 2025 | 01:38
  • 1861
  • 0

Арсенал ще става по-добър благодарение на уроците, научени от победата с 2:1 над Нюкасъл в срещата от шестия кръг на английската Премиър лийг.

"Напълно заслужихме победата с начина, по който играхме и шансовете, които създадохме", започна Артета.

След драматичен обрат Арсенал повали Нюкасъл
След драматичен обрат Арсенал повали Нюкасъл

След това мениджърът похвали борбения дух, който според него може да отведе тима до титлата в Англия. Нещо, което убягва на “артилеристите” през последните три сезона, като те все завършват на второто място - близо до върха, но не и на него.

"Направихме го по драматичен начин, но заслужавахме да спечелим. Смелостта, решителността и качеството, с които играхме днес са важни. Искаме да стигнем следващото ниво и за да го постигнем, трябва да покажем именно такава убеденост и желание да го направим", каза Артета.

В Арсенал бяха разочаровани от пропуснатите възможности и препоръката на видео асистент-съдията да отмени отсъдена дузпа при резултат 0:0, след като Виктор Гьокереш изглежда бе фаулиран. След двубоя Артета коментира ситуацията.

"Ако няма ясна и очевидна грешка, ВАР не трябва да се намесва. Ясно е, че ВАР не е нужно да се намесва, защото това е дузпа. Но подобни неща само правят победата по-сладка. Това беше огромна възможност да покажем кои сме", уточни Артета.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

  • 29 сеп 2025 | 10:00
  • 329
  • 0
Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

Моуриньо ще опита да повтори постижение на Жорже Жезус в Бенфика

  • 29 сеп 2025 | 07:31
  • 2728
  • 2
Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

Обрат! В Юнайтед са обявили подкрепа за Аморим

  • 29 сеп 2025 | 06:24
  • 9001
  • 11
Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

Реал кацна в Казахстан, летището в Алмати посрещна “кралете” церемониално

  • 29 сеп 2025 | 05:42
  • 2395
  • 0
Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

Конте: Защитата винаги е била най-голямата ни сила

  • 29 сеп 2025 | 04:45
  • 5577
  • 0
Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

Алегри: Милан направи крачка напред, Леао все още изостава

  • 29 сеп 2025 | 04:16
  • 2879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12389
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1337
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118708
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35891
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26500
  • 26
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4075
  • 1