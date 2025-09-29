Артета: Искаме да стигнем следващото ниво

Арсенал ще става по-добър благодарение на уроците, научени от победата с 2:1 над Нюкасъл в срещата от шестия кръг на английската Премиър лийг.

"Напълно заслужихме победата с начина, по който играхме и шансовете, които създадохме", започна Артета.

След това мениджърът похвали борбения дух, който според него може да отведе тима до титлата в Англия. Нещо, което убягва на “артилеристите” през последните три сезона, като те все завършват на второто място - близо до върха, но не и на него.

"Направихме го по драматичен начин, но заслужавахме да спечелим. Смелостта, решителността и качеството, с които играхме днес са важни. Искаме да стигнем следващото ниво и за да го постигнем, трябва да покажем именно такава убеденост и желание да го направим", каза Артета.

🚨📺 Arteta: “For me it was a penalty… we were told unless it’s clear and obvious VAR won’t intervene. Thank God we found a way to win”.@BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/vokHt87dw4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2025

В Арсенал бяха разочаровани от пропуснатите възможности и препоръката на видео асистент-съдията да отмени отсъдена дузпа при резултат 0:0, след като Виктор Гьокереш изглежда бе фаулиран. След двубоя Артета коментира ситуацията.

"Ако няма ясна и очевидна грешка, ВАР не трябва да се намесва. Ясно е, че ВАР не е нужно да се намесва, защото това е дузпа. Но подобни неща само правят победата по-сладка. Това беше огромна възможност да покажем кои сме", уточни Артета.