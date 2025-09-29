Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Волтемаде: Не съм играч, който ще падне от удара на Габриел, но това не може да е част от играта

Волтемаде: Не съм играч, който ще падне от удара на Габриел, но това не може да е част от играта

  • 29 сеп 2025 | 11:23
  • 11560
  • 8

Нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде говори за инцидента с бранителя на Арсенал Габриел Магаляеш по време на вчерашния двубой на “Сейнт Джеймсис Парк”. В 34-тата минута германецът откри резултата с глава, след като надскочи бразилеца, който претендираше, че срещу него е било извършено нарушение. Много скоро, след като бе изпълнен центъра, Волтемаде тръгна към топката, а Габриел се насочи към него и изглежда съвсем целенасочено го удари в лицето. За бранителя не последва нищо, като след дълга дискусия той подаде ръка към нападателя в знак на извинение. Волтемаде отказа да стисне ръката на съперника, а в добавеното време именно Габриел донесе победата на Арсенал.

“След гола имаше ситуация, в която усетих лакътя му в лицето. Сигурно беше на два метра от мен, така че ръката му трябва да е била вдигната много високо. Просто казах на съдията, че усетих нещо в лицето си. Мисля, че не е правилно. Не съм от типа играчи, които ще паднат на тревата заради това. Трудно е, защото понякога може би трябва да направиш точно това. Това обаче не е моят тип футбол.

Той се извини след това, така че мисля, че знаеше, че ме е ударил в лицето. Не ми харесва това. Ако правиш някои неща в играта и след няколко секунди се извиняваш, това не е част от играта. Харесва ми ситуацията, в която можеш да имаш добра битка, но винаги трябва да е честно. Лакътят му не трябва да е в лицето ми”, коментира Волтемаде.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

Моуриньо: Пристигането на "Стамфорд Бридж" беше специално

  • 30 сеп 2025 | 02:58
  • 496
  • 0
Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

Симеоне: В живота единствено настоящето има значение

  • 30 сеп 2025 | 02:25
  • 789
  • 6
Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

Слот: Трябва да подобрим играта си в защита, Галатасарай е опасен при статични положения

  • 30 сеп 2025 | 01:59
  • 964
  • 0
Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

Защитник на Милан под въпрос за дербито с Ювентус

  • 30 сеп 2025 | 01:28
  • 541
  • 0
Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

Наполи се интересува от халф на Манчестър Сити

  • 30 сеп 2025 | 01:03
  • 677
  • 0
Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

Интер излезе на печалба за пръв път от 15 години

  • 30 сеп 2025 | 00:30
  • 855
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17770
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 25987
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20375
  • 22
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18878
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28288
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13247
  • 16