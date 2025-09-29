Волтемаде: Не съм играч, който ще падне от удара на Габриел, но това не може да е част от играта

Нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде говори за инцидента с бранителя на Арсенал Габриел Магаляеш по време на вчерашния двубой на “Сейнт Джеймсис Парк”. В 34-тата минута германецът откри резултата с глава, след като надскочи бразилеца, който претендираше, че срещу него е било извършено нарушение. Много скоро, след като бе изпълнен центъра, Волтемаде тръгна към топката, а Габриел се насочи към него и изглежда съвсем целенасочено го удари в лицето. За бранителя не последва нищо, като след дълга дискусия той подаде ръка към нападателя в знак на извинение. Волтемаде отказа да стисне ръката на съперника, а в добавеното време именно Габриел донесе победата на Арсенал.

Punch in the face off the ball by Gabriel on Woltemade, not looked at by VAR #NUFC pic.twitter.com/2UUkIPvzWI — NUFC Gallowgate 🏆 (@NUFCgallowgate) September 28, 2025

“След гола имаше ситуация, в която усетих лакътя му в лицето. Сигурно беше на два метра от мен, така че ръката му трябва да е била вдигната много високо. Просто казах на съдията, че усетих нещо в лицето си. Мисля, че не е правилно. Не съм от типа играчи, които ще паднат на тревата заради това. Трудно е, защото понякога може би трябва да направиш точно това. Това обаче не е моят тип футбол.

Той се извини след това, така че мисля, че знаеше, че ме е ударил в лицето. Не ми харесва това. Ако правиш някои неща в играта и след няколко секунди се извиняваш, това не е част от играта. Харесва ми ситуацията, в която можеш да имаш добра битка, но винаги трябва да е честно. Лакътят му не трябва да е в лицето ми”, коментира Волтемаде.

