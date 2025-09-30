Популярни
Трима от ЦСКА пропускат дербито с Лудогорец

  • 30 сеп 2025 | 10:37
  • 3030
  • 0

Защитникът Лумбард Делова ще пропусне дербито с Лудогорец, което е в неделя. Той получи разтежение преди гостуването на Ботев (Враца) и не се очаква да се възстанови до битката с шампионите, пише “Мач Телеграф”. Другите двама контузени футболисти на „червените“, Иван Турицов и Улаус Скарщем, най-вероятно ще бъдат на линия за мача с „орлите“, след като пропуснаха дербито с Локомотив София (1:1).

ЦСКА ще тренира по веднъж на ден до дербито с Лудогорец
ЦСКА ще тренира по веднъж на ден до дербито с Лудогорец

Новият старши треньор на ЦСКА Христо Янев със сигурност няма да може да разчита на двама от младите футболисти на тима за неделя. Илиан Антонов и Йоан Борносузов няма да могат да играят срещу Лудогорец, след като получиха червени картони при равенството на ЦСКА II с Марек (1:1) в Дупница.

