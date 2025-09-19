Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

Наставникът на Лудогорец Руи Мота говори след равенството на своя тим с Левски. Дербито на върха между първия и втория завърши 0:0 и не успя да излъчи победител.

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

“Беше много труден двубой. Първото полувреме имаше доста битка, единоборства. Не много възможности за игра. През второто полувреме имахме по-сериозен контрол, Левски направи някои грешки, постави ни под натиск, знаем колко са добри на статични положения. Ако имахме повече качество в последния пас, можехме и да вкараме. Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас. Трябва да прогресираме.

Всеки иска да играе в подобни големи мачове, в тази атмосфера. Привилегия е да играем в подобни дербита, но нашата цел бяха трите точки.

Не е лесно за нито един отбор. Оспорвана битка срещаме във всеки един кръг срещу всеки един отбор.

Имаме определени затруднения. Играчите, които играят към момента, се справят добре и това е най-важното, че се стараят”, заяви Мота.