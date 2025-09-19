Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

  • 19 сеп 2025 | 23:03
  • 2756
  • 6

Наставникът на Лудогорец Руи Мота говори след равенството на своя тим с Левски. Дербито на върха между първия и втория завърши 0:0 и не успя да излъчи победител.

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля
Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

“Беше много труден двубой. Първото полувреме имаше доста битка, единоборства. Не много възможности за игра. През второто полувреме имахме по-сериозен контрол, Левски направи някои грешки, постави ни под натиск, знаем колко са добри на статични положения. Ако имахме повече качество в последния пас, можехме и да вкараме. Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас. Трябва да прогресираме.

Всеки иска да играе в подобни големи мачове, в тази атмосфера. Привилегия е да играем в подобни дербита, но нашата цел бяха трите точки.

Не е лесно за нито един отбор. Оспорвана битка срещаме във всеки един кръг срещу всеки един отбор.

Имаме определени затруднения. Играчите, които играят към момента, се справят добре и това е най-важното, че се стараят”, заяви Мота.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

  • 19 сеп 2025 | 21:53
  • 16176
  • 6
Трябваше ли ВАР да се намеси при това нарушение на Кайо Видал?

Трябваше ли ВАР да се намеси при това нарушение на Кайо Видал?

  • 19 сеп 2025 | 21:48
  • 7963
  • 28
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 25876
  • 63
Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 150308
  • 282
Наградиха Радослав Гидженов преди дербито между Левски и Лудогорец

Наградиха Радослав Гидженов преди дербито между Левски и Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 20:43
  • 1592
  • 1
Наско Сираков зае своето място в ложата

Наско Сираков зае своето място в ложата

  • 19 сеп 2025 | 20:43
  • 1952
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 150308
  • 282
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 25876
  • 63
Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 23:12
  • 3722
  • 3
Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

  • 19 сеп 2025 | 19:41
  • 29898
  • 15
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 58751
  • 184