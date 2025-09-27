Гуардиола: След мача с Ман Юнайтед показваме друго лице

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола нямаше как да не е доволен след успеха с 5:1 над Бърнли в Премиър лийг. Той заяви, че от дербито с Ман Юнайтед (3:0) насам, отборът му показва друго лице. Наставникът специално отличи и представянето на Жереми Доку в днешния мач.

„Искам от крилата в последната третина на терена да търсят ситуации един на един или един на двама и имам чувството, че вземането на решения от Жереми там се подобри, просто уау! Той направи асистенция на Ерлинг и вижда свободните пространства. Доку е невероятна заплаха срещу отбори, които се защитават в нисък блок и дълбоко в своята половина. Жереми е наистина важен. Когато отборът е в преход, той може да изпитва известни затруднения, но владееше топката и привличаше противници към наказателното поле. Сега той разчита играта добре. Когато Жереми отиде там за втория гол, двама или трима противници го последваха. Сега той вижда кога противниците са двама или трима и кой е свободният играч, за да създаде центриране или допълнителен пас. Подобрил се е много“, заяви Гуардиола.

Ман Сити не впечатли, но стигна до убедителна победа

Победата на Сити беше стъпка в правилната посока след бавния старт на сезона, който включваше загуби от Тотнъм и Брайтън.

„Мисля, че от мача с Юнайтед (победата в дербито с 3:0 преди две седмици) отборът показва друго лице, друг език на тялото. Дори когато не играха добре срещу Арсенал, начинът, по който се защитаваха, как си помагаха взаимно толкова много пъти. Това е ключът към всичко“, допълни испанецът.

