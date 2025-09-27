Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: След мача с Ман Юнайтед показваме друго лице

Гуардиола: След мача с Ман Юнайтед показваме друго лице

  • 27 сеп 2025 | 22:38
  • 1414
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола нямаше как да не е доволен след успеха с 5:1 над Бърнли в Премиър лийг. Той заяви, че от дербито с Ман Юнайтед (3:0) насам, отборът му показва друго лице. Наставникът специално отличи и представянето на Жереми Доку в днешния мач.

„Искам от крилата в последната третина на терена да търсят ситуации един на един или един на двама и имам чувството, че вземането на решения от Жереми там се подобри, просто уау! Той направи асистенция на Ерлинг и вижда свободните пространства. Доку е невероятна заплаха срещу отбори, които се защитават в нисък блок и дълбоко в своята половина. Жереми е наистина важен. Когато отборът е в преход, той може да изпитва известни затруднения, но владееше топката и привличаше противници към наказателното поле. Сега той разчита играта добре. Когато Жереми отиде там за втория гол, двама или трима противници го последваха. Сега той вижда кога противниците са двама или трима и кой е свободният играч, за да създаде центриране или допълнителен пас. Подобрил се е много“, заяви Гуардиола.

Ман Сити не впечатли, но стигна до убедителна победа
Ман Сити не впечатли, но стигна до убедителна победа

Победата на Сити беше стъпка в правилната посока след бавния старт на сезона, който включваше загуби от Тотнъм и Брайтън.

„Мисля, че от мача с Юнайтед (победата в дербито с 3:0 преди две седмици) отборът показва друго лице, друг език на тялото. Дори когато не играха добре срещу Арсенал, начинът, по който се защитаваха, как си помагаха взаимно толкова много пъти. Това е ключът към всичко“, допълни испанецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1604
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 2215
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1491
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 2019
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1764
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1412
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17961
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132652
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 62245
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4869
  • 4
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2081
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2516
  • 3