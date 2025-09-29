Популярни
Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо
Гуардиола потвърди за новия договор на Савиньо

  • 29 сеп 2025 | 10:00
  • 356
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че клубът е показал ясно желанието си да задържи Савиньо, като бразилското крило е близо до подписване на нов договор с клуба.

21-годишният бразилец беше обект на интерес от страна на Тотнъм миналия месец, но разговорите за трансфер с тима от Северен Лондон за 69 милиона британски лири в крайна сметка не се получиха и сега се очаква младият футболист да подпише нов договор, с който се обвързва със Сити до 2031 година.

"Бяхме много категорични, че искаме да го задържим", каза Гуардиола, след като Савиньо започна като титуляр при победата с 5:1 над Бърнли в събота, дни след като отбеляза първия си гол за сезона при победата за "Карабао Къп" над Хъдърсфийлд.

"Зависи от офертата на Тотнъм. Може би офертата не е била достатъчно добра за клуба, не знам. Но разбира се, на неговата възраст, през миналия сезон той игра много минути. Може да играе и от отдясно и от отляво, има невероятна скорост. Той е наистина много добър", добави мениджърът на "гражданите".

Савиньо е на път да последва примера на редица играчи от отбора на Гуардиола, подписвайки нови договори. Нико О'Райли беше последният, който парафира в петък, след като през последните седмици нови договори имат Рубен Диаш и Рико Люис.

"Това се случи с Рико, Нико . . . Савиньо е близо, а преди и Рубен го прави", каза Гуардиола.

"Така че ще се опитаме да покажем на играча, че го искаме. Ще положим необходимите усилия, за да остане малко по-дълго. Наистина съм доволен. Нико се развива много. Мисля, че откакто започна да играе, загубихме само един мач. Последния мач за ФА Къп срещу Палас. Когато не участваше, през цялото време имахме загуби. Нико ни помогна много, подобри се много в агресивността, при статични положения и с топката. Наистина, наистина сме доволни", завърши мениджърът на Сити.

Снимки: Imago

