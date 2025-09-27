Ман Сити не очаква проблеми срещу Бърнли

Манчестър Сити ще посрещне Бърнли на стадион "Етихад" в мач от шестия кръг на английската Премиър лийг. Срещата ще стартира в 17:00 часа, а главен съдия ще бъде Робърт Джоунс. "Гражданите" ще търсят победа, за да продължат възходящата си форма и да се изкачат в класирането, докато гостите от Бърнли се нуждаят от точки, за да се отдалечат от опасната зона.

Ман Сити заема деветата позиция в класирането със 7 точки от 5 изиграни мача. Въпреки че "гражданите" не са в обичайната си позиция в челото на таблицата, те имат мач по-малко от някои от конкурентите си и победа в този двубой би ги изстреляла значително нагоре. Бърнли се намира на 16-о място с 4 точки, като не е далеч от зоната на изпадащите. Отборът на Скот Паркър се нуждае спешно от положителен резултат, за да вземе глътка въздух и да натрупа самочувствие за предстоящите мачове.

Манчестър Сити демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. "Гражданите" победиха Хъдърсфийлд с 2:0 в "Карабао Къп", завършиха наравно 1:1 с Арсенал в Премиър лийг и надиграха Наполи с 2:0 в Шампионска лига. Преди това те разгромиха градския си съперник Манчестър Юнайтед с 3:0, но претърпяха изненадваща загуба от Брайтън с 1:2.



Бърнли се представя колебливо през кампанията. Тимът отпадна от "Карабао Къп" след загуба с 1:2 от Кардиф Сити, завършиха 1:1 с Нотингам Форест в Премиър лийг и загуби от Ливърпул с 0:1. Единствената победа в първенството беше постигната у дома срещу Съндърланд - 2:0.

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора категорично фаворизира Манчестър Сити, който е спечелил последните 13 срещи. Най-скорошният двубой между съперниците се състоя на 31 януари на "Етихад", като "гражданите" победиха с 3:1 с два гола на Хулиан Алварес и един на Родри.



За последно Бърнли не загуби при равенството 1:1 през 2018 година, а последната победа на тима срещу Манчестър Сити датира от 2015 година - 1:0.

