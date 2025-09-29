Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Вилньов: Не е вярно, че критиките не влияят на Норис

Вилньов: Не е вярно, че критиките не влияят на Норис

  • 29 сеп 2025 | 12:38
  • 2519
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов не се съгласи с твърдението на Ландо Норис, че е имунизиран срещу критики и те не се отразяват по никакъв начин на представянето му. Пилотът на Макларън на няколко пъти беше критикуван миналата и тази година заради грешките, които допуска в състезанията, основно при стартовете, както и заради начина, по който провежда част от битките си на пистата.

“Не е истина това, че Норис е имунизиран срещу критики и те му влияят- обясни Вилньов. - Няма пилот или спортист, който да е способен на нещо подобно.

Ще има ли дъжд за Гран При на Сингапур?
Ще има ли дъжд за Гран При на Сингапур?

“Това е начин да не се поддаваш на напрежението. Всички знаят какво се пише за тях в медиите. Всеки се афектира, когато е нещо, което не му харесва. Винаги мислиш за това, дори и то да е на заден план в съзнанието ти.

“Ландо заяви това, за да минимизира влиянието на критиките. Трябва да го направиш, ако не искаш то да ти повлияе. Но дори само това, че говори за него показва, че това нещо - критики, коментари и т.н, са му повлияли.”

Хюлкенберг: Бях много близо до Ферари
Хюлкенберг: Бях много близо до Ферари
 Щайнер: Хорнър няма да бърза да се връща във Формула 1
Щайнер: Хорнър няма да бърза да се връща във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

Пиастри и Норис преследват рекорд на Хамилтън и Розберг от 2016 година

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 1167
  • 0
Представянето на новия сезон в MotoGP се премести от Сингапур в Куала Лумпур

Представянето на новия сезон в MotoGP се премести от Сингапур в Куала Лумпур

  • 29 сеп 2025 | 19:51
  • 786
  • 0
Голове и скорост: внушителните автомобили в колекцията на Ерлинг Холанд

Голове и скорост: внушителните автомобили в колекцията на Ерлинг Холанд

  • 29 сеп 2025 | 19:13
  • 1739
  • 1
Старт на новата писта „Лара“ сменя Стара Загора

Старт на новата писта „Лара“ сменя Стара Загора

  • 29 сеп 2025 | 18:29
  • 6465
  • 3
Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

Кадилак успя да привлече бивш директор на Ауди

  • 29 сеп 2025 | 16:31
  • 1306
  • 0
Люис Хамилтън загуби любимото си куче

Люис Хамилтън загуби любимото си куче

  • 29 сеп 2025 | 16:02
  • 2489
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

Гол от дузпа на познат герой и два червени картона донесоха победата на Берое над Добруджа

  • 29 сеп 2025 | 22:10
  • 17809
  • 23
България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

България е №1 на Мондиал 2025 в много важна класация

  • 29 сеп 2025 | 20:36
  • 26037
  • 6
Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

Волейболните герои се прибират с правителствения самолет

  • 29 сеп 2025 | 17:44
  • 20398
  • 23
СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

СК към БФС с позиция за двете положения от Левски - Лудогорец, грешки няма

  • 29 сеп 2025 | 16:30
  • 18894
  • 61
Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

Веласкес: Навсякъде по света се случва да изиграеш лош мач! Грешка е, ако очакваме всеки път да бием 5:0 или 7:0

  • 29 сеп 2025 | 11:20
  • 28305
  • 45
Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

Дунав (Русе) отнесе Хебър в Пазарджик и отново е на върха във Втора лига

  • 29 сеп 2025 | 19:25
  • 13257
  • 16