Вилньов: Не е вярно, че критиките не влияят на Норис

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов не се съгласи с твърдението на Ландо Норис, че е имунизиран срещу критики и те не се отразяват по никакъв начин на представянето му. Пилотът на Макларън на няколко пъти беше критикуван миналата и тази година заради грешките, които допуска в състезанията, основно при стартовете, както и заради начина, по който провежда част от битките си на пистата.

“Не е истина това, че Норис е имунизиран срещу критики и те му влияят- обясни Вилньов. - Няма пилот или спортист, който да е способен на нещо подобно.

Race Week returns! 🙌



We're back for the Singapore Grand Prix, and getting ready to race under the stars ✨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ViKkVRVB7L — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Ще има ли дъжд за Гран При на Сингапур?

“Това е начин да не се поддаваш на напрежението. Всички знаят какво се пише за тях в медиите. Всеки се афектира, когато е нещо, което не му харесва. Винаги мислиш за това, дори и то да е на заден план в съзнанието ти.

“Ландо заяви това, за да минимизира влиянието на критиките. Трябва да го направиш, ако не искаш то да ти повлияе. Но дори само това, че говори за него показва, че това нещо - критики, коментари и т.н, са му повлияли.”

Хюлкенберг: Бях много близо до Ферари

Щайнер: Хорнър няма да бърза да се връща във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages