  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Щайнер: Хорнър няма да бърза да се връща във Формула 1

Щайнер: Хорнър няма да бърза да се връща във Формула 1

  • 29 сеп 2025 | 11:13
  • 1176
  • 0

Бившият шеф на Хаас Гюнтер Щайнер прогнозира, че Кристиан Хорнър няма да бърза да се връща във Формула 1 въпреки упоритите слухове, според които той съвсем скоро пак да се окаже в падока. Ред Бул уволни Хорнър през юли, като британецът загуби всичките си постове и получи солидно обезщетение. Хорнър беше начело на Ред Бул 20 години и с него тимът постигна всичките си успехи, включително и периодите на доминация със Себастиан Фетел и Макс Верстапен.

Сега се твърди, че Хорнър може да се върне във Формула 1 с Алпин, като се очаква, че той ще влезе в тима и като съдружник, след като купи дял в отбора.

Според Щайнер обаче това едва ли ще се реализира, тъй като основното препятствие пред завръщането на Хорнър във Формула 1 с Алпин е настоящият шеф на тима - Флавио Бриаторе. Официално италианецът се води “изпълнителен съветник”, но на практика той ръководи тима, а Стив Нилсен, който пое през септември поста управляващ директор, на практика се отчита пред Бриаторе.

“Мисля, че Хорнър ще изчака известно време - обясни Щайнер в подраста Red Flags. - Той много иска да се върне във Формула 1, но не мисля, че в момента има реален шанс за това, при това така, както той иска. Предполагам, че той иска да стане съсобственик в отбор, а сега мисля, че нищо не се продава, няма нищо на пазара.

“А ако се намери нещо, то ще става въпрос за много скъп дял. Знам, че Хорнър има много пари след неустойката от Ред Бул, но те са недостатъчни, за да си купи отбор във Формула 1.

“Не мисля, че той ще се съгласи да заеме друга длъжност освен шеф на отбор, така че не очаквам, че той ще се появи в Алпин, за да работи с Бриаторе. Ако Кристиан оглави тима, то Бриаторе ще трябва да си тръгне, а в момента не изглежда той да има такова намерение. Хорнър може и да почака, няма нужда да бърза.”

Вече се появи информация, че Ред Бул ще изплати на Хорнър около 100 милиона долара неустойка за предсрочното прекратяване на договора му, като се предполага, че ограниченията за завръщането му във Формула 1 ще действат до средата на 2026 година.

Снимки: Gettyimages

