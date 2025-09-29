Популярни
Ще има ли дъжд за Гран При на Сингапур?

  • 29 сеп 2025 | 10:36
Преваляванията, които се очакват в Сингапур този уикенд, може да окажат влияние на развитие на един от най-очакваните състезателни уикенди в хода на сезон 2025 във Формула 1. След две поредни победи Макс Верстапен намали аванса на Оскар Пиастри на 69 точки, а Ландо Норис е само на 25 от лидера и ще е интересно да видим дали възраждането на Ред Бул ще продължи и по улиците на Сингапур.

В петък, когато са първите две тренировки, се очакват леки гръмотевични бури, температура на въздуха около 30 градуса, както винаги висока влажност и шанс около 40% да вали.

В събота също се очакват леки превалявания, но шансът за дъжд е по-нисък - около 30%, като температурата ще е сходна - около 29 градуса. А за неделя прогнозата е за сухо време, само 20% дъжд и температура на въздуха 28 градуса.

От отборите вече обясниха, че програмата им ще се усложни, ако карат свободните тренировки и квалификацията на дъжд, а състезанието в неделя е изцяло на суха писта.

