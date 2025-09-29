Популярни
Хюлкенберг: Бях много близо до Ферари

  • 29 сеп 2025 | 10:58
  • 1024
  • 0

Опитният Нико Хюлкенберг ще е много важен за първия сезон на Ауди във Формула 1 догодина, а сега той и дебютантът Габриел Бортолето се опитват да донесат колкото се може повече точки за Заубер. Нико дебютира като тест пилот на Уилямс през 2009 и с прекъсвания, за 17 сезона кара за Уилямс, Форс Индия, Рено, Астън Мартин, Хаас и сега Заубер.

А преди Сингапур Нико се върна към възможността да премине във Ферари, като според него през 2014 той е бил “много близо” да подпише със Скудерията.

Ще има ли дъжд за Гран При на Сингапур?
Ще има ли дъжд за Гран При на Сингапур?

“За преминаването ми във Ферари през 2014 трябва да питате Стефано Доменикали - обясни пред automoto.it Хюлкенберг. - Не стана, но това не ме измъчва. Бих искал да се пробвам с Ферари, няма спор за това. Но кариерите на пилотите се развиват по различен начин.

“На три пъти бях много близо до Ферари, но в крайна сметка няма значение колко близо си бил, а дали си успял. Не съм от тези, които постоянно въздишат по миналото. В това отношение съм семпло устроен.

“Аз съм реалист, обичам работата си и съм фокусиран върху това да се представям максимално добре за тима, за който карам в момента. Всичко останало ще се нареди само.”

Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете
Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете
Снимки: Gettyimages

