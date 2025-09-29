Хюлкенберг: Бях много близо до Ферари

Опитният Нико Хюлкенберг ще е много важен за първия сезон на Ауди във Формула 1 догодина, а сега той и дебютантът Габриел Бортолето се опитват да донесат колкото се може повече точки за Заубер. Нико дебютира като тест пилот на Уилямс през 2009 и с прекъсвания, за 17 сезона кара за Уилямс, Форс Индия, Рено, Астън Мартин, Хаас и сега Заубер.

А преди Сингапур Нико се върна към възможността да премине във Ферари, като според него през 2014 той е бил “много близо” да подпише със Скудерията.

“За преминаването ми във Ферари през 2014 трябва да питате Стефано Доменикали - обясни пред automoto.it Хюлкенберг. - Не стана, но това не ме измъчва. Бих искал да се пробвам с Ферари, няма спор за това. Но кариерите на пилотите се развиват по различен начин.

“На три пъти бях много близо до Ферари, но в крайна сметка няма значение колко близо си бил, а дали си успял. Не съм от тези, които постоянно въздишат по миналото. В това отношение съм семпло устроен.

“Аз съм реалист, обичам работата си и съм фокусиран върху това да се представям максимално добре за тима, за който карам в момента. Всичко останало ще се нареди само.”

