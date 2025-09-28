Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

  • 28 сеп 2025 | 16:34
  • 2699
  • 1

Бившият пилот във Формула 1 Марк Сурер определи Люис Хамилтън като „разглезено дете“ и критикува представянето му, когато не разполага с „най-добрата кола“.

7-кратният световен шампион има сериозни проблеми с управлението на автомобилите с „граунд ефект“ и все още няма победа в основните състезания в дебютния си сезон във Ферари. Люис има 105 победи във Формула 1, като през 2025 спечели само спринта в Китай, а в неделните надпревари няма и качване на подиума.

В Сингапур очакват рекордна посещаемост на трасето
В Сингапур очакват рекордна посещаемост на трасето

„Люис Хамилтън просто е разглезено дето, като той винаги е карал най-добрите коли – обясни Сурер пред австрийското списание Vollgas. – Но в момента, в който той не разполага с най-бързата кола, проблемите за него започват.“

Сурер, който записа 82 старта във Формула 1 между 1979 и 1986 година, обясни, че това не важи за Фернандо Алонсо. Според 74-годишния швейцарец, Алонсо винаги реализира на сто процента възможностите на колата, която кара, за разлика от Хамилтън.

„Хамилтън не е като Алонсо, който може да прави компромиси и реализира максимума на всяка кола“, допълни Сурер.

Готов ли е Пиастри за напрежението във финалната битка?
Готов ли е Пиастри за напрежението във финалната битка?
Снимки: Gettyimages

