Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

Бившият пилот във Формула 1 Марк Сурер определи Люис Хамилтън като „разглезено дете“ и критикува представянето му, когато не разполага с „най-добрата кола“.

7-кратният световен шампион има сериозни проблеми с управлението на автомобилите с „граунд ефект“ и все още няма победа в основните състезания в дебютния си сезон във Ферари. Люис има 105 победи във Формула 1, като през 2025 спечели само спринта в Китай, а в неделните надпревари няма и качване на подиума.

Taking the chequered flag 🏁



Oscar Piastri's impressive scoring streak came to an abrupt end in Baku, but his 44 consecutive finishes puts him second on the all-time list 📈#F1 pic.twitter.com/e11MSEo8Jv — Formula 1 (@F1) September 25, 2025

В Сингапур очакват рекордна посещаемост на трасето

„Люис Хамилтън просто е разглезено дето, като той винаги е карал най-добрите коли – обясни Сурер пред австрийското списание Vollgas. – Но в момента, в който той не разполага с най-бързата кола, проблемите за него започват.“

Сурер, който записа 82 старта във Формула 1 между 1979 и 1986 година, обясни, че това не важи за Фернандо Алонсо. Според 74-годишния швейцарец, Алонсо винаги реализира на сто процента възможностите на колата, която кара, за разлика от Хамилтън.

„Хамилтън не е като Алонсо, който може да прави компромиси и реализира максимума на всяка кола“, допълни Сурер.

Готов ли е Пиастри за напрежението във финалната битка?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages