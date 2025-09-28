В Сингапур очакват рекордна посещаемост на трасето

Организаторите на Гран При на Сингапур във Формула 1 очакват тази година да бъде подобрен рекордът за посещаемост в рамките на състезателния уикенд.

Сега рекордната година е 2022 – за три дни на „Марина Бей“ тогава дойдоха 302 000 зрители. А миналата година посещаемостта беше малко по-скромна – 269 000 зрители за три дни.

Max's championship gap has reduced after Baku! 👀



But Oscar still holds the lead as we head into the final rounds of the season 📊#F1 pic.twitter.com/rBAnC3vISs — Formula 1 (@F1) September 27, 2025

Готов ли е Пиастри за напрежението във финалната битка?

Билетите за Гран При на Сингапур бяха разпродадени преди половин година, а наскоро стана ясно, че ще има и допълнителни билети. Това се прави, за да се ограничи препродажбата на билетите на вторичния пазар.

Също така, част от билетите бяха запазени за продажба на касите на пистата за дните преди началото на уикенда (3-5 октомври), като става въпрос за места на отделни трибуни плюс билети за общ достъп.

Ландо Норис: Ред Бул ще направят живота ни по-труден

Освен оспорваната битка за титлата във Формула 1, в Сингапур феновете ще могат да присъстват и на страхотни концерти – в събота ще свирят Foo Fighters, както и популярната австралийска група Crowded House.

В неделя на сцената излизат американските звезди от The Smashing Pumpkins, а след тях и голямата звезда на уикенда – сър Елтън Джон. Легендарният британец вече обяви края на кариерата си, но по специални поводи отново се завръща на сцената и Гран При на Сингапур явно е сред тях.

Верстапен иска да кара в Льо Ман, но не и в Инди 500

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages