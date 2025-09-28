Популярни
В Сингапур очакват рекордна посещаемост на трасето

  • 28 сеп 2025 | 12:16
  • 3801
  • 0

Организаторите на Гран При на Сингапур във Формула 1 очакват тази година да бъде подобрен рекордът за посещаемост в рамките на състезателния уикенд.

Сега рекордната година е 2022 – за три дни на „Марина Бей“ тогава дойдоха 302 000 зрители. А миналата година посещаемостта беше малко по-скромна – 269 000 зрители за три дни.

Билетите за Гран При на Сингапур бяха разпродадени преди половин година, а наскоро стана ясно, че ще има и допълнителни билети. Това се прави, за да се ограничи препродажбата на билетите на вторичния пазар.

Също така, част от билетите бяха запазени за продажба на касите на пистата за дните преди началото на уикенда (3-5 октомври), като става въпрос за места на отделни трибуни плюс билети за общ достъп.

Освен оспорваната битка за титлата във Формула 1, в Сингапур феновете ще могат да присъстват и на страхотни концерти – в събота ще свирят Foo Fighters, както и популярната австралийска група Crowded House.

В неделя на сцената излизат американските звезди от The Smashing Pumpkins, а след тях и голямата звезда на уикенда – сър Елтън Джон. Легендарният британец вече обяви края на кариерата си, но по специални поводи отново се завръща на сцената и Гран При на Сингапур явно е сред тях.

Снимки: Gettyimages

