Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В следващите два старта фаворит ще е Макларън

В следващите два старта фаворит ще е Макларън

  • 28 сеп 2025 | 19:03
  • 3135
  • 0

В следващите два състезателни уикенда – в Сингапур и Остин, фаворити ще са пилотите на Макларън, тъй като и на двете трасета MCL39 ще има предимство, тъй като там се изисква високо ниво на притискане.

На това мнение е и бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя, който предрече в Баку, че Макс Верстапен няма да има проблеми с конкуренцията.

Зак Браун: Трябва да следим какво прави Верстапен
Зак Браун: Трябва да следим какво прави Верстапен

„Трябва да стигнем до Сингапур, да видим какво ще стане през уикенда и тогава ще разберем какво е истинското темпо на  Ред Бул – обясни Монтоя. – И на двете места Макларън ще се възползват от подходящите за тях условия.

Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?
Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

„В Баку Макс беше недостижим, но нямаше технически проблеми и това му позволи високо темпо и да върви напред в чисти въздух."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

  • 28 сеп 2025 | 17:05
  • 1561
  • 0
Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

Бивш пилот: Люис Хамилтън е разглезено дете

  • 28 сеп 2025 | 16:34
  • 2708
  • 1
Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

Пламен Камбуров с втора поредна победа в планинския шампионат

  • 28 сеп 2025 | 15:38
  • 1345
  • 0
Президентът на ФИА не подкрепя още спринтове във Формула 1

Президентът на ФИА не подкрепя още спринтове във Формула 1

  • 28 сеп 2025 | 15:10
  • 995
  • 1
Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

Алпин с първа победа в WEC от 2022 година насам

  • 28 сеп 2025 | 14:35
  • 1235
  • 0
Йос Верстапен спечели рали титлата на Белгия

Йос Верстапен спечели рали титлата на Белгия

  • 28 сеп 2025 | 13:16
  • 795
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11953
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1202
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118652
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35832
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26402
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4035
  • 0