В следващите два старта фаворит ще е Макларън

В следващите два състезателни уикенда – в Сингапур и Остин, фаворити ще са пилотите на Макларън, тъй като и на двете трасета MCL39 ще има предимство, тъй като там се изисква високо ниво на притискане.

На това мнение е и бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя, който предрече в Баку, че Макс Верстапен няма да има проблеми с конкуренцията.

Зак Браун: Трябва да следим какво прави Верстапен

„Трябва да стигнем до Сингапур, да видим какво ще стане през уикенда и тогава ще разберем какво е истинското темпо на Ред Бул – обясни Монтоя. – И на двете места Макларън ще се възползват от подходящите за тях условия.

Таванът на бюджетите рязко ще се вдигне за догодина?

„В Баку Макс беше недостижим, но нямаше технически проблеми и това му позволи високо темпо и да върви напред в чисти въздух."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages