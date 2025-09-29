Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

Преди началото на срещата между Спартак (Варна) и Славия се състоя кратка церемония. Почетен плакет за принос към развитието на ДЮШ получи един от най-обичаните треньори Йордан Владимиров, който през изминалата седмица навърши 75 години. Наградата бе връчена от друг дългогодишен играч на варненци - Пламен Казаков. Цветя за юбиляря връчи председателят а УС на клуба Алекс Илиев. Бате Данчо, както го наричат поколения привърженици, е бивш играч на отбора от края на 60-те и 70-те години, а като треньор е показал пътя към футбола на изявени играчи през годините като Димитър Трендафилов, Галин Господинов, Атанас Атанасов - Орела, Кирил Христов, Траян Дянков, Желязко Желязков, Пенчо Йорданов.

/Пламен Трендафилов/