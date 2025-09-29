Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Пресконференция на Веласкес преди мача с Ботев в Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

  • 29 сеп 2025 | 09:12
  • 853
  • 0

Преди началото на срещата между Спартак (Варна) и Славия се състоя кратка церемония. Почетен плакет за принос към развитието на ДЮШ получи един от най-обичаните треньори Йордан Владимиров, който през изминалата седмица навърши 75 години. Наградата бе връчена от друг дългогодишен играч на варненци - Пламен Казаков. Цветя за юбиляря връчи председателят а УС на клуба Алекс Илиев. Бате Данчо, както го наричат поколения привърженици, е бивш играч на отбора от края на 60-те и 70-те години, а като треньор е показал пътя към футбола на изявени играчи  през годините като Димитър Трендафилов, Галин Господинов, Атанас Атанасов - Орела, Кирил Христов, Траян Дянков, Желязко Желязков, Пенчо Йорданов.

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1403
  • 0
Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

  • 29 сеп 2025 | 09:45
  • 249
  • 0
Табор на Александров продължава без грешка

Табор на Александров продължава без грешка

  • 29 сеп 2025 | 09:25
  • 536
  • 0
"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

  • 29 сеп 2025 | 09:18
  • 1184
  • 6
Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

  • 29 сеп 2025 | 09:06
  • 804
  • 0
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4097
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12588
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1403
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118738
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35923
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26543
  • 26
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4097
  • 1