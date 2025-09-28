Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Спартак (Варна) и Славия се изправят един срещу друг в двубой от десетия кръг на efbet Лига. Мачът на “Коритото” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Георги Кабаков.

И двата тима се намират във втората половина на таблицата, но ситуацията е различна в двата лагера. Домакините към момента се намират на деветото място с актив от 10 пункта след първите си девет мача. Спартак започна доста зле кампанията, но в последните кръгове напипа ритъма и записа две поредни победи.

Първо “соколите” се наложиха категорично над Арда у дома с 3:0. В миналия кръг пък варненци победиха Монтана с 2:1 като гост и днес ще се надяват да продължат добрата си серия, с която да се изкачат по-нагоре в класирането.

Славия от своя страна е на дъното с едва шест точки след първите си девет мача. “Белите” са и един от тимовете, които допускат най-много голове в собствената си врата, след като са позволили 16 пъти противниковите тимове да им отбележат.

Столичани имат само една победа от старта на кампанията, дошла срещу Арда в края на август месец. В последните си три мача пък записаха две равенства и една загуба, като миналия кръг направиха хикс с Берое (0:0). След последния съдийски сигнал на мача със “заралии” пък се получи напрежение между президента на тима Венци Стефанов и феновете на Славия, които поискаха оставки. Сега, ако “белите” не победят Спартак, може да се стигне и до раздяла със старши треньора Златомир Загорчич.

Последният мач между двата тима се игра през декември месец миналата година. Тогава на стадион “Спартак” гостите победиха с 3:1. При същия резултата завърши и срещата в столицата по-рано през миналия сезон.