  • 25 сеп 2025 | 13:28
  • 1714
  • 2
Спартаклии очакват голяма подкрепа за варненските "соколи"

Мнозина привърженици на Спартак Варна използваха социалните мрежи, за да призоват всички верни фенове да напълнят стадиона по време на домакинската среща на "соколите" срещу тима на Славия в неделя и да покажат вярност и съпричастност към случващото се в клуба. Община Варна наскоро гласува отпускане на средства, които ще покрият голяма част от задълженията, но проблемите все още остават.

Сезонът е в разгара си, а разходите в професионалния футбол са доста големи и ръководството все още търси начини и идеи за финансирането. Въпреки трудностите, отборът на Спартак се представя много добре до този момент в efbet Лига, а последните две победи над Арда като домакини и Монтана като гост доказват, че отборът, воден от Гьоко Хаджиевски, постига необходимия баланс в отделните зони. Опитният наставник твърдо залага на схема с трима полузащитници и двама крайни нападатели, които да внасят острота по фланговете. Срещата между Спартак и Славия е в неделя от 15:00 часа на клубния стадион на "соколите" .

/Пламен Трендафилов/

