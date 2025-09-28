Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия спаси точка от "Коритото" в края

Славия спаси точка от "Коритото" в края

  • 28 сеп 2025 | 16:56
  • 37264
  • 31

Спартак (Варна) и Славия завършиха наравно 1:1 в мача помежду си от десетия кръг на efbet Лига. Даниел Иванов откри в продължението на първата част за домакините, а две минути преди края Марко Милетич изравни.

След подялбата на точките “соколите” са на седма позиция с 11 точки, докато “белите” поделят дъното с още четири тима, които имат по седем точки.

Срещата започна с тежък сблъсък, при който Деян Лозев получи удар в главата и бе заменени принудително. За кратко дори линейката се появи на терена, но не се наложи допълнителна намеса, тъй като бранителят се изправи сам.

В последните секунди на първата част домакините откриха резултата. Шанде получи топката в наказателното поле, след което я прокара покрай Леви Нтумба, а на голлинията Мартин Георгиев опита да изчисти, но право в крака на Даниел Иванов и топката влезе в мрежата.

През втората част Славия тръгна по-смело в атака и на няколко пъти "белите" стреляха опасно към вратата на домакините.

В крайна сметка натискът даде резултат в 88-ата минута, когато резервите Тони Тасев и Марко Милетич комбинираха и втория изравни с глава.

СПАРТАК (ВАРНА) 1:1 СЛАВИЯ
1:0 Иванов (45+)
1:1 Милетич (88)

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Ковальов, 2. Лукас, 3. Петрашило, 44. Грънчов, 20. Лозев, 7. Коуто, 8. Иванов, 17. Маринов, 21. Шанде, 88. Йорданов, 90. Стояновски

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 87. Фераресо, 6. Георгиев, 24. Марин, 20. Варела, 73. Минчев, 11. Досо, 13. Стефанов, 77. Стоев, 18. Балов, 10. Гермуш

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 934
  • 0
Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

  • 29 сеп 2025 | 09:45
  • 190
  • 0
Табор на Александров продължава без грешка

Табор на Александров продължава без грешка

  • 29 сеп 2025 | 09:25
  • 440
  • 0
"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

  • 29 сеп 2025 | 09:18
  • 1010
  • 2
Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

  • 29 сеп 2025 | 09:12
  • 733
  • 0
Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

  • 29 сеп 2025 | 09:06
  • 704
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11011
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 934
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118515
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35690
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26217
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3950
  • 0