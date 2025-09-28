Славия спаси точка от "Коритото" в края

Спартак (Варна) и Славия завършиха наравно 1:1 в мача помежду си от десетия кръг на efbet Лига. Даниел Иванов откри в продължението на първата част за домакините, а две минути преди края Марко Милетич изравни.

След подялбата на точките “соколите” са на седма позиция с 11 точки, докато “белите” поделят дъното с още четири тима, които имат по седем точки.

Срещата започна с тежък сблъсък, при който Деян Лозев получи удар в главата и бе заменени принудително. За кратко дори линейката се появи на терена, но не се наложи допълнителна намеса, тъй като бранителят се изправи сам.

В последните секунди на първата част домакините откриха резултата. Шанде получи топката в наказателното поле, след което я прокара покрай Леви Нтумба, а на голлинията Мартин Георгиев опита да изчисти, но право в крака на Даниел Иванов и топката влезе в мрежата.

През втората част Славия тръгна по-смело в атака и на няколко пъти "белите" стреляха опасно към вратата на домакините.

В крайна сметка натискът даде резултат в 88-ата минута, когато резервите Тони Тасев и Марко Милетич комбинираха и втория изравни с глава.

СПАРТАК (ВАРНА) 1:1 СЛАВИЯ

1:0 Иванов (45+)

1:1 Милетич (88)

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Ковальов, 2. Лукас, 3. Петрашило, 44. Грънчов, 20. Лозев, 7. Коуто, 8. Иванов, 17. Маринов, 21. Шанде, 88. Йорданов, 90. Стояновски

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 87. Фераресо, 6. Георгиев, 24. Марин, 20. Варела, 73. Минчев, 11. Досо, 13. Стефанов, 77. Стоев, 18. Балов, 10. Гермуш