  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Загорчич: Един грозен мач, който изиграха и двата отбора

Загорчич: Един грозен мач, който изиграха и двата отбора

  • 28 сеп 2025 | 17:16
  • 1459
  • 5

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич говори след равенството 1:1 срещу Спартак (Варна) в двубоя от 10-ия кръг на efbet Лига.

Славия спаси точка от "Коритото" в края
Славия спаси точка от "Коритото" в края

"Един грозен мач, който изиграха и двата отбора. Опитвахме се да сме агресивни, но не се получаваше. Направихме глупост при гола им. Успяхме все пак да изравним и взехме една точка. Ние контролираме играта, но в определено време се получава голям спад в играта. Това трябва много бързо да го изчистим и се надявам в следващите мачове да започнем да печелим.

На мен ми се иска във всеки мач да се забавляват и да показват това, което могат. Да се раздават и само така ще можем да излезем от тази криза", заяви Загорчич.

