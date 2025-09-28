Загорчич: Един грозен мач, който изиграха и двата отбора

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич говори след равенството 1:1 срещу Спартак (Варна) в двубоя от 10-ия кръг на efbet Лига.

Славия спаси точка от "Коритото" в края

"Един грозен мач, който изиграха и двата отбора. Опитвахме се да сме агресивни, но не се получаваше. Направихме глупост при гола им. Успяхме все пак да изравним и взехме една точка. Ние контролираме играта, но в определено време се получава голям спад в играта. Това трябва много бързо да го изчистим и се надявам в следващите мачове да започнем да печелим.



На мен ми се иска във всеки мач да се забавляват и да показват това, което могат. Да се раздават и само така ще можем да излезем от тази криза", заяви Загорчич.