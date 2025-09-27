Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Филипинка подкрепи българските момчета с фланелка на Спартак (Вн)

Филипинка подкрепи българските момчета с фланелка на Спартак (Вн)

  • 27 сеп 2025 | 13:42
  • 4419
  • 7

Епичната волейболна победа на България на световното първенство по волейбол във Филипините беше подкрепена от много местни фенове. Мнозина филипинци след отпадането на националния отбор на домакините подкрепят фаворитите  за титлата. Много интересна ситуация се получи с една местна привърженичка по време на полуфинала между България и Чехия.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

Камерите я уловиха в момент, когато неистово подкрепя националния ни тим със синия екип на Спартак (Варна). Това доведе до повод за гордост, бурни реакции и коментари в социалните мрежи на фенове на "соколите". Някои от тях възкликнаха с думите: "Айде, соколи, от Варна до Филипините, само сините".

Пламен Трендафилов

Снимки: Startphoto

