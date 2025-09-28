Хаджиевски: Имаме четири момчета на 19-20 години, те са бъдещето на българския футбол

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски обяви, че е доволен от представянето на младите си футболисти срещу Славия (1:1) и те не са постигнали победа заради липсата на късмет.

"Не ни достигна малко късмет. Последните 20 минути Славия търсеше по-добър резултат. Когато играеш на риск с дълги топки, нормално е да се защитаваме. Минутка-две не ни достигна да се затворим още малко с промените, които ги обмислях. Имахме положения и игра. Стояхме добре. Така е във футбола. Бяхме много близо до победа. Не всичко свършва с този мач. Имаме добри момчета, които могат да се борят и бият.

Днес дълго време имахме преднина. При 0:0 имахме доста голови положения. Второто полувреме го почнахме амбициозно. Не се защитавахме. Грешката ни беше, че ни трябваха повече сили да избутаме Славия по-назад от 16-ия метър. Но имаме млади момчета, които бързо израстват и са бъдещето на българския футбол.

Имаме четирима футболисти на 19-20 години. Липсва опит. Малко съм разочарован, защото не издържахме да бием. Трябва ни още време да съзреем", каза Хаджиевски.