Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Хаджиевски: Имаме четири момчета на 19-20 години, те са бъдещето на българския футбол

Хаджиевски: Имаме четири момчета на 19-20 години, те са бъдещето на българския футбол

  • 28 сеп 2025 | 17:23
  • 1819
  • 1

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски обяви, че е доволен от представянето на младите си футболисти срещу Славия (1:1) и те не са постигнали победа заради липсата на късмет.

"Не ни достигна малко късмет. Последните 20 минути Славия търсеше по-добър резултат. Когато играеш на риск с дълги топки, нормално е да се защитаваме. Минутка-две не ни достигна да се затворим още малко с промените, които ги обмислях. Имахме положения и игра. Стояхме добре. Така е във футбола. Бяхме много близо до победа. Не всичко свършва с този мач. Имаме добри момчета, които могат да се борят и бият.

Днес дълго време имахме преднина. При 0:0 имахме доста голови положения. Второто полувреме го почнахме амбициозно. Не се защитавахме. Грешката ни беше, че ни трябваха повече сили да избутаме Славия по-назад от 16-ия метър. Но имаме млади момчета, които бързо израстват и са бъдещето на българския футбол.

Имаме четирима футболисти на 19-20 години. Липсва опит. Малко съм разочарован, защото не издържахме да бием. Трябва ни още време да съзреем", каза Хаджиевски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1093
  • 0
Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

  • 29 сеп 2025 | 09:45
  • 214
  • 0
Табор на Александров продължава без грешка

Табор на Александров продължава без грешка

  • 29 сеп 2025 | 09:25
  • 471
  • 0
"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

  • 29 сеп 2025 | 09:18
  • 1074
  • 2
Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

  • 29 сеп 2025 | 09:12
  • 780
  • 0
Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

  • 29 сеп 2025 | 09:06
  • 748
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 11564
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1093
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118594
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35777
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26330
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4013
  • 0