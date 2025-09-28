Симов: Заслужено спечелихме

Новият старши треньор на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след победата на своя тим над Арда. За специалиста това беше дебют начело на врачани и постигна успех с 2:0.

“Малко специално място за мен е тук. Винаги ми е приятно да идвам тук. Днес се получиха много от нещата, които се опитахме да вкараме в главата на футболистите през тези два дена. Изцяло поздравявам тях за тяхната борбеност и себераздаване. Заслужено спечелихме.

Още е рано да изградим стил. Казах на момчетата, че искам да използваме инерцията от последния мач с ЦСКА, от добрата работа с Христо Янев. Ще ни трябва доста време да мога да предам моите идеи. Но съм обнадежден.

Добре окомплектован отбор, рано е направена селекцията. Който и да влезе на терена, се представя подобаващо.

Ще имаме повече време за работа, но първото нещо, което ще искам, е да продължим по същия начин. Мисля, че потенциалът на отбора ще го развиваме с всеки мач.

Най-хубавото нещо е, че хората от БФС изцяло ме подкрепиха с това решение и ми дадоха път да се развивам. Благодаря им за прекараното време”, заяви Симов.