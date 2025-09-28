Популярни
  Ботев (Враца)
  2. Ботев (Враца)
  3. Милен Стоев: Посвещаваме победата на Мартин Ачков, събрали сме се доста сериозен отбор

Милен Стоев: Посвещаваме победата на Мартин Ачков, събрали сме се доста сериозен отбор

  • 28 сеп 2025 | 19:36
  • 3614
  • 0

Футболистът на Ботев (Враца) Милен Стоев, който вкара първото попадение при победата на неговия отбор с 2:0 над Арда, че посвещава успеха на контузения си съотборник Мартин Ачков.

"Посвещаваме победата на Мартин Ачков, който се контузи тежко. Беше тежък мач срещу един от най-сериозните отбори в последно време. Да, вкарах срещу бившия ми отбор, но сега съм футболист на Ботев (Враца) и се раздавам. Старая се желанието и мотивацията да са на едно и също ниво. Отпуснеш ли се веднъж, трудно се връщаш.

Постарахме се да изпълним това, което ни възложи новият треньор.

Събрали сме доста сериозен отбор, добър колектив. Никой не се пести. Ако продължаваме така, ни чакат хубави неща", прогнозира Стоев.

