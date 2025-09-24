Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) има нов старши треньор

Ботев (Враца) има нов старши треньор

  • 24 сеп 2025 | 16:41
  • 1766
  • 0
Ботев (Враца) има нов старши треньор

Отборът на Ботев (Враца) обяви новия старши треньор. Начело на клуба застава Тодор Симов, който ще замени на поста Христо Янев.

"Тодор Симов е новият старши треньор на Ботев Враца. 40-годишният специалист впечатлява с успехите си като национален селекционер на България U19 и U17.

Преди това дълги години работи в Левски, където бе помощник-треньор в екипите на Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович, а в официални мачове е водил и представителния отбор като старши треньор. Като футболист Симов защитава цветовете на редица професионални клубове у нас.

Пожелаваме успех и много победи с Ботев Враца", написаха от клуба.

