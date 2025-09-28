Ботев (Враца) тръгна с победа над Арда при новия треньор

Отборът на Ботев (Враца) изигра силен мач и заслужено се поздрави с успех в дебюта на Тодор Симов, който преди дни замени Христо Янев. Врачани надиграха с 2:0 Арда в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига, а попаденията реализираха Милен Стоев (14) и Мартин Петков (47).

Първата интересна ситуация дойде в 10-ата минута, когато Серкан Юсеин получи топката и опита късмета си, но не уцели вратата на Димитър Евтимов. Врачани отговориха с шут от дистанция на Аймен Суда с левия крак, но Анатолий Господинов спаси.

При последвалия ъглов удар Радослав Цонев центрира във вратарското поле, където Милен Стоев засече топката в мрежата на домакините и така наказа един от бившите си отбори.

В 17-ата минута Аймен Суда можеше да се разпише след добър удар с глава, но Господинов се намеси на ниво. Последва и още една намеса на стража на Арда, но този път с точен удар се отличи Хосе Гайегос.

В 37-ата минута Светослав Ковачев намери отлично Ивелин Попов, който стреля от добра позиция, но ударът му бе блокиран.

Втората част започна с отличен шанс за Арда. Светослав Ковачев с технично отиграване се озова на перфектна позиция, но ударът му бе отразен от Димитър Евтимов.



При следващата атака в 47-ата минута Мартин Петков заби поредния си гол в шампионата. Нападателят получи възможност да стреля от трудна ситуация, но изпълнението с десния крак матира Господинов.

В 72-ата минута Бирсент Карагарен намери на перфектна позиция Георги Николов, но нападателят стреля в тялото на бранител на врачани.

До края на срещата домакините се опитаха да стигнат поне до гол, но защитата на врачани се справи и напълно заслужено отборът на Тодор Симов се поздрави с успеха.

По този начин Ботев (Враца) се изкачи до 6-о място с актив от 14 точки. Арда пък има на сметката си само 9 пункта и се намира на 11-а позиция.

Стартови състави:



Арда: 1. Анатолий Господинов, 8. Атанас Кабов, 9. Георги Николов, 10. Светослав Ковачев, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 21. Вячесла Велев, 35. Димитър Велковски, 71. Ивелин Попов, 80. Лъчезар Котев, 93. Феликс Ебоа Ебоа



Ботев (Враца): 25. Димитър Евтимов, 32. Мартин Дичев, 4. Ариан Кабаши, 36. Милен Стоев, 2. Никола Влайкович, 21. Радослав Цонев, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 20. Аймен Суда, 13. Ивей Ромееш, 79. Мартин Петков