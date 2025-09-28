Популярни
  3. Мартин Атанасов: Това е само началото на едни много хубави следващи години!

Мартин Атанасов: Това е само началото на едни много хубави следващи години!

  • 28 сеп 2025 | 16:05
България загуби от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) финала на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство
Двама българи в идеалния отбор на Световното първенство

Така българският тим за втори път в историята си стана световен вицешампион 55 години след Мондиала в София.   

България си тръгва с 500 хиляди от Филипините
България си тръгва с 500 хиляди от Филипините

Младият български отбор се опита да се противопостави на действащия световен шампион, като имаше своите моменти в първия и втория гейм, доминираше в третия, но рухна в четвъртата част. Италия спечели втора поредна световна титла след 2022 и общо пета в историята си.

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

Много е тежко, трудно е да се говори след загубен финал. Италианците играха много силен волейбол. Поздравявам всички мои съотборници. Голямо удоволствие е да играя с тях. С голяма цел сме и всеки има роля в състава. Играем с хъс и воля за България. Удоволствие е да сме на тази голяма сцена и да представяме България. Ние сме семейство и се забавляваме на игрището. Страхотно усещане. Това е само началото на едни много хубави следващи години", заяви Атанасов пред MAX Sport.

