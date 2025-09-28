Ландо Норис: Ред Бул ще направят живота ни по-труден

Пилотът на Макларън във Формула 1 Ландо Норис очаква Ред Бул и Макс Верстапен да останат постоянна заплаха за световните шампиони при конструкторите до края на сезона.

Макларън е най-силният отбор този сезон с 12 победи в 17 старта, а след изоставането си по-рано през годината, Ред Бул и Макс се върнаха в челото с две поредни победи на „Монца“ и в Баку.

В Азербайджан лидерът в класирането Оскар Пиастри отпадна заради катастрофа в първата обиколка, а Норис спечели само 6 точки, като успя да намали разликата със съотборника си на 25. Верстапен доминира от старта до финала в Баку и записа 4-ата си победа за годината, като Норис призна, че не е изненадан от това представяне.

„Не се случва често Ред Бул да са бавни, така че хората трябва да спрат да се изненадват, че те отново са бързи – обясни Норис. – Макс печелеше състезания още в началото на годината, дори можеше да спечели и първия кръг.

„Макс беше близо до това да спечели и втория кръг, през целия сезон Ред Бул са бързи. За „Монца“ използваха нови неща по колата, с които представянето им стана още по-добро.

„Това не е изненада. Всички сме наясно, че те са невероятно силен отбор и Макс е един от най-добрите пилоти в историята на Формула 1. Така че, очакваме сериозна битка, Ред Бул Бул ще направят живота ни по-труден до края на сезона.“

В Баку Норис преследва втория пилот на Ред Бул Юки Цунода, но не успя да го изпревари и обясни, че развитието на RB21 му е осигурило предимство пред MCL39 и в Макларън трябва да разберат причината за това.

