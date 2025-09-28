Готов ли е Пиастри за напрежението във финалната битка?

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри заяви, че е „готов“ за напрежението във финалната част на битката за световната титла в последните 7 кръга за сезона.
Пиастри има 25 точки аванс пред съотборника си в Макларън Ландо Норис, като британецът взе само 6 точки в Баку, където Оскар отпадна. Трети е Макс Верстапен, на 69 точки от лидера.
Пиастри сега обясни, че опитът, натрупан от него при спечелването на титлите във Формула 3 и Формула 2, ще му помогне в първия му сезон, който той е претендент за титлата във Формула 1.
„Към края на сезона ще стане по-напрегнато, ще има повече напрежение, но аз съм готов за това – обясни Пиастри. – Бил съм в тази позиция и преди, в други шампионати, а битката в края на сезона е една и съща.
„Готов съм за това, мога да разчитам на Марк Уебър, но ще е решаващо как ще се справя с напрежението, как пилотирам и как ще реагирам на всичко, което предстои да ми се случи.
„Много е важно, че съм част от добър екип, имам доверие на тима, на Марк също, и нямам търпение да видя какво ще се случи.“
Снимки: Gettyimages