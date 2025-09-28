Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България има шанс да стане световен шампион №8

България има шанс да стане световен шампион №8

  • 28 сеп 2025 | 12:01
  • 6179
  • 0

България среща действащия световен шампион Италия във финала на Мондиала по волейбол във Филипините.

Тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини, ще се опита да стане 8-ият световен първенец в историята.

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!
Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Досега 7 държави са стигали до световната титла - СССР (1949, 1952, 1960, 1962, 1978, 1982), Чехословакия (1956, 1966), ГДР (1970), Полша (1974, 2014, 2018), САЩ (1986), Италия (1980, 1994, 1998, 2022) и Бразилия (2002, 2006, 2010).

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!
Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

За България това ще бъде 6-о отличие от планетарен форум, като последният ни медал идва през 2006-а година, когато стигаме до бронза в Япония.

Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате
Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате
Следвай ни:

Още от Волейбол

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

Бербатов: Всички ние сме джуджета на фона на феноменалните волейболисти

  • 29 сеп 2025 | 09:56
  • 197
  • 0
Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

Италианската преса: България продължава това, което ние направихме през 2022-ра

  • 29 сеп 2025 | 09:39
  • 1251
  • 0
Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

Евелина Аспарухова: Събудете се, хора! Те ще върнат волейбола там, където беше

  • 29 сеп 2025 | 09:13
  • 919
  • 0
Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

Майката на Алекс Грозданов: Ако уважаваш треньора си, той ще те направи шампион

  • 29 сеп 2025 | 09:05
  • 1585
  • 0
Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10661
  • 4
Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

Роби Уилямс поздрави волейболистите на стадион "Васил Левски"

  • 29 сеп 2025 | 08:32
  • 3218
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 10661
  • 4
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 814
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118468
  • 552
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35616
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26146
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 3917
  • 0