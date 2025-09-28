България има шанс да стане световен шампион №8

България среща действащия световен шампион Италия във финала на Мондиала по волейбол във Филипините.

Тимът, воден от Джанлоренцо Бленджини, ще се опита да стане 8-ият световен първенец в историята.

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Досега 7 държави са стигали до световната титла - СССР (1949, 1952, 1960, 1962, 1978, 1982), Чехословакия (1956, 1966), ГДР (1970), Полша (1974, 2014, 2018), САЩ (1986), Италия (1980, 1994, 1998, 2022) и Бразилия (2002, 2006, 2010).

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

За България това ще бъде 6-о отличие от планетарен форум, като последният ни медал идва през 2006-а година, когато стигаме до бронза в Япония.

Ето в колко часа утре ще играе България на финала и къде може да го гледате