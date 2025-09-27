Тежко гостуване за Интер срещу съперник във форма

Каляри и Интер се изправят един срещу друг в мач от петия кръг на италианската Серия "А" на стадион "Унипол Домус" днес от 21:45 часа. Двубоят ще бъде ръководен от опитния рефер Марко Пичинини. Сардинците ще се опитат да продължат добрата си серия срещу действащия шампион на Италия, който търси стабилност след колебливото начало на сезона.

Каляри заема седмата позиция в класирането със 7 точки от 4 изиграни мача, като отборът има голова разлика 5:3. Сардинците демонстрират изненадващо добра форма в началото на сезона, като са близо до зоната на европейските турнири.



Интер е на десето място с 6 точки. "Нерадзурите" изостават от върха и победа в този мач е от ключово значение за тях, за да не се увеличи дистанцията от лидерите. Отборът на Кристиан Киву вече допусна поражения от Удинезе и Ювентус, но след това си стъпи на краката.

Каляри е в отлична форма с три последователни победи във всички турнири. В средата на седмицата тимът разгроми Фрозиноне с 4:1 за Купата на Италия, а преди това постигна ценна победа като гост срещу Лече с 2:1 и се наложи над Парма с 2:0 в Серия "А". Единственото поражение в първенството дойде при визитата на шампиона Наполи.



Интер показва непостоянство в представянето си, като записа победа в последния си шампионатен мач срещу Сасуоло с 2:1 и успех в Шампионската лига срещу Аякс с 2:0, но преди това "нерадзурите" загубиха дербито с Ювентус с 4:3 и претърпяха изненадваща загуба от Удинезе на "Сан Сиро".

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора е категорично в полза на Интер с четири победи и едно равенство. В най-скорошната им среща на 12 април в Милано Интер се наложи с 3:1, като головете отбелязаха Марко Арнаутович, Лаутаро Мартинес и Ян Бисек, докато за Каляри почетното попадение реализира Роберто Пиколи.

Каляри няма успех срещу Интер от 2019 година.