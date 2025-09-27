Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

Легендата Димо Тонев изрази мнението си за фантастичното представяне на националния ни отбор по волейбол на Световното първенство във Филипините. Нашите излизат утре в големия финал срещу Италия, след като днес се справиха с 3:1 с Чехия на полуфиналите.

"Мисля, че това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета. Започвайки още от миналата година и имайки предвид, че не се класираха за Олимпиадата. Нашият треньор Кико Бленджини започна да готви този отбор още от миналата година за това първенство. От мач на мач отборът повдига класата си. Говорим за равномерна, константна игра, без много емоции, с голяма концентрация. Нещата вървят по правилния път.

Да пожелаем успех на нашите момчета, днес изиграха много тежък мач. Всички до един за първи път играят такъв мач - полуфинали на Световно първенство. По-голяма част от тях са за първи път на толкова голям форум. Психологическият момент, тежестта и отговорността са огромни. Целият свят, не само България, пише за тях и иска да ги поздрави. Напрежението е огромно, но нашият треньор Бленджини се справя, за да потуши това напрежение и този стрес.

Да се надяваме, че са запазили психически сили, физически съм сигурен, че имат. Италия игра днес страхотно, но не може да повтори такъв мач два пъти и в два поредни дни, така че имаме нашия шанс и се надявам нашите момчета утре да го използват", заяви пред Национална волейболна лига Димо Тонев.

"Мисля, че Италия е изключително добре окомплектован отбор, тези момчета играят почти десет години заедно - и в клубните си отбори, и в националния тим. Да не забравяме, че много от тях са играли такива финали и са медалисти. Утре ще трябва да има максимален риск, преди всичко на сервис, в атака. Мисля, че имаме нашите шансове, дано утре се случат нещата.

Трябва да поздравим всички президенти и треньори на българските клубове, които продължават да работят. Без клубовете нямаше да го има този национален отбор. Това е аксиома. Малко рано този отбор измина пътя си, но колкото по-рано, толкова по-добре. Дано да спечелят много медали", добави Тонев.