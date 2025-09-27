Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

Евгени Иванов - Пушката: За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво

  27 сеп 2025
  • 12807
  • 0

Волейболните ни легенди Евгени Иванов - Пушката и Димо Тонев са на треньорски семинар в хърватския град Задар, където дадоха мнението си за финала на българския национален тим срещу Италия на Световното първенство във Филипините.    

Димо Тонев: Това е невероятен успех и заслужена награда за огромния труд, който положиха тези момчета

"Като цяло резултатът е нещо страхотно. Аз даже не съм бил роден преди 55 години, когато сме играли финал. За първи път в живота ми се случва да видя български отбор на толкова високо ниво. Много се радвам за момчетата, наистина емоцията е невероятна. Щастлив съм като българин", каза Иванов пред Националната волейболна лига.

Капитанът на Италия Симоне Джанели: Уважаваме отбора на България, те не са само братя Николови

"Очаквам момчетата да играят срещу Италия по най-добрия възможен начин. Сигурен съм, че ще го направят, защото финалът може да се случи само веднъж в живота на един спортист. Някои от тези момчета тепърва прохождат в кариерата си, но трябва да се възползват. Дай Боже да имат още много финали през кариерата, но може и никога да не се повтори.

Любо Ганев: Всички трябва да се съобразяват с България, като състезател не съм се вълнувал толкова

Трябва да играят на максимум, да се забавляват. Не трябва да усещат тежестта, която неминуемо ще имат върху плещите си. Те знаят, че цяла България ги подкрепя. В момента целият свят гледа към тях, тук много от колегите ни поздравяват. Да дадат най-доброто от себе си, ако не е достатъчно, се връщат в залата и продължават да тренират.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Много добър знак е, че момчета, които играят в българската лига, могат да излязат и да играят като равни и даже по-добри от състезатели, които са в най-добрите първенства в Европа. Това е страхотен показател", допълни бившият състезател, известен като Пушката.

