Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Физикела залага на Норис в битката за титлата

Физикела залага на Норис в битката за титлата

  • 27 сеп 2025 | 20:16
  • 1712
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Джанкарло Физикела залага на Ландо Норис в битката за титлата този сезон, като британецът изостава на 25 точки от съотборника си в Макларън Оскар Пиастри 7 кръга преди края на кампанията.

„Тази година битката е много напрегната – заяви италианецът. – Ландо не се размина с възходите и спадовете в представянето си, а Пиастри беше по-стабилен в квалификациите и отлично контролираше състезанията.

Ще получи ли Норис неочакван съюзник в битката за титлата?
Ще получи ли Норис неочакван съюзник в битката за титлата?

„Но в Баку за първи път видяхме Пиастри под напрежение. И той започна да допуска грешки – в тренировката, в квалификацията, а в състезанието първо направи фалстарт, а след това се заби в стената.

„Ситуацията в Макларън е сложна. Пиастри има повече точки, като и двамата са добри пилоти, трудно е да се прогнозира, но аз бих избрал Норис, тъй като той е по-опитен от Оскар. Уверен съм, че Пиастри ще може да спечели още няколко титли, но тази година залагам на Норис.“

Щайнер: Във Ферари вече съжаляват за Сайнц
Щайнер: Във Ферари вече съжаляват за Сайнц
Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 274
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 310
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 1251
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 426
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3766
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 994
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17722
  • 32
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 132433
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61990
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4802
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 2050
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2473
  • 3