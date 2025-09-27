Физикела залага на Норис в битката за титлата

Бившият пилот във Формула 1 Джанкарло Физикела залага на Ландо Норис в битката за титлата този сезон, като британецът изостава на 25 точки от съотборника си в Макларън Оскар Пиастри 7 кръга преди края на кампанията.

„Тази година битката е много напрегната – заяви италианецът. – Ландо не се размина с възходите и спадовете в представянето си, а Пиастри беше по-стабилен в квалификациите и отлично контролираше състезанията.

Max's championship gap has reduced after Baku! 👀



But Oscar still holds the lead as we head into the final rounds of the season 📊#F1 pic.twitter.com/rBAnC3vISs — Formula 1 (@F1) September 27, 2025

„Но в Баку за първи път видяхме Пиастри под напрежение. И той започна да допуска грешки – в тренировката, в квалификацията, а в състезанието първо направи фалстарт, а след това се заби в стената.

„Ситуацията в Макларън е сложна. Пиастри има повече точки, като и двамата са добри пилоти, трудно е да се прогнозира, но аз бих избрал Норис, тъй като той е по-опитен от Оскар. Уверен съм, че Пиастри ще може да спечели още няколко титли, но тази година залагам на Норис.“

