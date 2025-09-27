Популярни
Щайнер: Във Ферари вече съжаляват за Сайнц

  • 27 сеп 2025 | 19:14
Гран При на Азербайджан се превърна в триумф за Карлос Сайнц и Уилямс, след като испанецът спечели първия си подиум за тима, а това укрепи отбора на петото място в класирането при конструкторите.

В същото време двамата пилоти на бившия тим на Сайнц – Ферари, Люис Хамилтън и Карлос Сайнц завършиха 8-и и 9-и, като 7-кратният световен шампион все още няма завършено неделно състезание в топ 3 на класирането.

И бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер е сигурен, че в Маранело вече съжаляват за смяната на Сайнц с Хамилтън.

„Сигурен съм, че много хора във Ферари вече съжаляват за това. Но в същото време шефовете на тима не могат открито за говорят за това, тъй като това ще означава, че са допуснали сериозна грешка – обясни колоритният италианец. – Особено след състезанието в Баку, където Сайнц финишира трети, а пилотите на Ферари бяха в дъното на топ 10.

„Сайнц се справи отлично. И ако във Ферари не се бяха поддали на разсейването с Хамилтън, Карлос щеше да остане. Тогава те можеха спокойно да се фокусират върху състезанията, а не да се опитват да разберат защо колата не е подходяща за Хамилтън.

„Сайнц се справи отлично. И ако във Ферари не се бяха поддали на разсейването с Хамилтън, Карлос щеше да остане. Тогава те можеха спокойно да се фокусират върху състезанията, а не да се опитват да разберат защо колата не е подходяща за Хамилтън.

„Ферари имаше Сайнц, който постигаше добри резултати. И сега стигаме до въпроса: Струваше ли си инвестицията в Хамилтън, след като той им създава само проблеми? Не. Но той струва на тима повече от Карлос.“

