Ще получи ли Норис неочакван съюзник в битката за титлата?

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер е на мнение, че Ландо Норис има реален шанс да се бори за титлата срещу съотборника си Оскар Пиастри, като атаката му може да се улесни от завръщането в челото на Макс Верстапен.

Пиастри отпадна в Баку, където Макс записа втората си поредна победа в последните два старта, а Норис завърши едва 7-и, което намали изоставането му от Оскар на 25 точки, Верстапен е на 69 от първото място.

„Ландо отново вижда светлината в края на тунела – образно обясни Ралф. – Макс е в челото и може да отнема точки, тъй като преди това не беше така. А това е важно в настоящата ситуация

„Ако Ландо направи добро състезание и Макс завърши между него и Пиастри, това означава, че Норис има реален шанс. Но Ландо можеше да постигне повече в Баку, опита се, но не можа да мине по-напред, обаче направи състезание без грешки.

„Норис беше доволен от грешката на Оскар, който обикновено му напомня, че бърка твърде често, сега самият той допусна сериозна грешка.“

